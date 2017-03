Congo-Kinshasa: Sécurité urbaine - Le "gourou-député" Ne Muanda Nsemi s'est rendu à la police

Le chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala (BDM) - recherché par la justice notamment pour outrage au chef de l'Etat et incitation à la violence - et son épouse ont été capturés par la police le 3 mars dans la soirée au terme de trois semaines de siège devant son domicile à Kinshasa.

Le feuilleton Ne Mwanda Nsemi, chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala (BDM), vient de connaître son dénouement après la reddition le 3 mars de l'intéressé qui s'est finalement livré à la police avec son épouse. C'était à la suite d'un assaut en règle lancé par la police contre sa résidence en chantier située dans le quartier huppé de Ma Campagne d'où il s'était retranché avec plusieurs dizaines de ses adeptes. Après près de trois semaines de siège devant le domicile du gourou qui se servait de ses adeptes comme bouclier humain, la police a décidé de mener cette opération pour non seulement mettre la main sur lui, mais aussi pour libérer les hommes et les femmes qu'il tenait en captivité et mener une perquisition à l'intérieur de sa maison. On parle de près de deux cent cinquante personnes qui se terraient dans la résidence du député et dont les conditions d'hébergement se détérioraient au jour le jour.

C'est un véritable raid, selon les règles de l'art, que la police a mené ce 3 mars, non sans avoir pris quelques précautions d'usage notamment en évacuant dans la matinée les civils dans l'environnement immédiat de la maison du chef spirituel. Toutes les entrées menant vers l'avenue Benseke étaient bloquées au passage de voitures. Plusieurs dizaines de policiers antiémeutes, armés de fusils d'assaut ont, à coup d'armes automatiques et de grenades lacrymogènes, forcé l'entrée de la résidence inachevée tout en essuyant quelques jets de pierre de la part des « Makesa », les miliciens de Bundu dia Kongo qui leur opposaient une résistance. L'attaque lancée dans la matinée s'est terminée à la tombée de la nuit lorsque le député-gourou qui s'était retranché dans sa chambre à coucher s'est rendu compte que ses hommes ont commencé à se rendre à la police. Pris en tenaille et abandonné par les siens dans un sauve-qui-peut général qui trahissait la débâcle d'une milice désagrégée et en manque de ressources, Mwanda Nsemi s'est finalement rendu avec son épouse. D'un air fatigué et débraillé, le gourou s'est livré à la police sans broncher ni piper un seul mot.

Combien y a-t-il eu des victimes dans cette opération lorsqu'on sait que les habitants des maisons environnantes ont pu entendre des détonations des coups d'armes à feu qui ont duré de longues heures ? A ce sujet, la police est restée muette se refusant de donner le bilan humain de cette attaque. Accusé d'outrage contre la personne du chef de l'Etat, d'incitation à la violence et d'implication dans une série d'attaques meurtrières dans le Bas-Congo, Ne Mwanda Nsemi devra répondre des griefs mis à sa charge à travers une procédure judiciaire qui ne pourra être mise en branle qu'après la levée de son immunité parlementaire.

Rappelons que Ne Muanda Nsemi (originaire du Kongo-central et député élu de Kinshasa) avait appelé récemment sur une vidéo postée sur Internet à l'insurrection contre le pouvoir de Joseph Kabila tout en enclenchant la chasse aux Congolais d'origine rwandaise.