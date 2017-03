Congo-Brazzaville: Institut Français - Jocelyn Balu et les aigles de la révolte en concert inédit vendredi

Le show du10 mars à la Halle de la Gombe est une grande première qui s'annonce spectaculaire et précède de peu celui de Praia annoncé dans le cadre de l'Atlantic Music Expo (AME), marché international de la world music prévu du 10 au 13 avril au Cap-Vert.

Invité à s'exprimer sur le concert qu'il livrera à l'Institut français de Kinshasa (IF) au cours de la conférence de presse tenue une semaine plus tôt, le 3 mars, Jocelyn Balu a tout de suite présenté son univers musical. « Cela fait quatre à cinq ans que nous avons commencé à travailler avec des amis. Nous avons essayé de réaliser des mix afrobeats mélangés avec des styles d'ailleurs et la musique traditionnelle du Congo. Aujourd'hui, nous avons abouti à un résultat qui est reconnu à l'international. Nous recevons des invitations et nous sommes sélectionnés pour aller jouer hors du pays », a-t-il dit.

Jocelyn Balu et ses compagnons, les fameux Aigles de la révolte, en l'occurrence Josué, Muteba, Manix Muela, Don Magola, Jim Ilunga et Addy Nteke ont une bonne raison de se réjouir deux mois et demi à peine la sortie de leur mini-album. En effet, le chanteur a souligné que « l'EP N'Za sorti au mois de décembre nous a valu une sélection à l'Atlantic Music Expo, dans le cadre du Womex qui se tiendra au Cap Vert ». Et pour prévenir les mélomanes kinois qu'ils sont privilégiés, il a ajouté : « Le vendredi 10 mars, nous allons vous présenter le spectacle que nous allons montrer au Sénégal puis au Cap-Vert ». La jubilation des jeunes artistes est d'autant plus grande que Les Aigles de la révolte, affirment-ils, est « le premier groupe congolais à jouer sur la scène de l'Atlantic Music Expo ». Leur participation à la cinquième édition de ce marché international tenu pour une réelle opportunité de développement de la musique sur le plan continental compte beaucoup. Jocelyn dit à cet effet : « C'est une opportunité exceptionnelle pour notre groupe de suivre les pas des légendes de notre pays, tels que Wendo, Wemba ou encore Franco Luambo ».

Pour ce qui est de N'Za, que l'on pourrait traduire en français par « Le monde », est l'expression d'un regret à laquelle on pourrait bien adjoindre un point d'exclamation pour marquer une sorte de dépit. Car c'est bien cela le ressenti de Jocelyn Balu face à « la tournure qu'a prise notre monde d'aujourd'hui avec toutes ses antivaleurs ». Cinq titres composent ce mini-album qui sera vendu au moment du concert inédit dont le droit d'entrée est fixé à 2 000 FC. Ce sera le second de ce mois à la Grande halle de l'IF prévu pour 19 h 00 comme à l'accoutumée.