Congo-Kinshasa: La Sales Academy de Belgique ouvre une école de vente

Il s'agit de la première école de formation pratique à la vente créée en RDC. La Sales Academy s'est associée à la société Metanesis pour lancer cette première école.

L'objectif de l'école ouverte à Kinshasa est d'offrir une accessibilité à une formation commerciale de qualité aux entreprises congolaises pour permettre aux commerciaux de vendre mieux et plus, explique Thibaut Deckers, fondateur et directeur général de la Sales Academy. Cette dernière s'est associée à l'ISC Kinshasa pour organiser des formations interentreprises pour les commerciaux et le management commercial. A cet effet, une conférence formation afterwork destinée aux commerciaux sera organisée le 10 avril à la salle de spectacle Wallonie Bruxelles sur le thème « Boostez votre chiffre d'affaires en 2017 ». Une autre session sur le même thème et destinée aux managers sera organisée le 11 avril au même endroit. « La rencontre permettra d'échanger sur les nouveaux enjeux et les besoins des entreprises.

Pour les formations en intra-entreprise, nous continuerons à nous rendre disponibles dans les entreprises pour créer des formations sur mesure et adaptées aux besoins des forces de vente des entreprises. Ce projet ambitieux de formation pratique de la vente a pour ambition de construire un pont adapté entre notre structure de formation européenne et les entreprises congolaises. Il s'agit de créer une structure solide, avec des formations récurrentes données par des experts et profitables à tous », explique Thibaut Deckers.

Former des vendeurs aguerris

Selon ce dernier, grâce à une formation interactive avec des mises en situation, des jeux de rôles et des exercices pratiques, les vendeurs sont beaucoup plus aguerris et efficaces. En effet, précise-t-il, ils comprendront et maîtriseront les différents éléments essentiels de la vente ainsi que les techniques spécifiques. « Ces formations apportent aux entreprises une réelle valeur ajoutée et un retour sur investissement évident. Leurs collaborateurs commerciaux sont mieux préparés à aller sur le terrain ; ils sont plus performants et donc plus motivés ; ils réalisent de meilleurs résultats en termes de chiffre d'affaires et de marge ; ils obtiennent un niveau de satisfaction plus élevé de leurs clients et ils donneront une meilleure image de leur employeur », indique le fondateur et directeur de la Sales Academy.

Actuellement, la Sales Academy dispense des formations un peu partout en Belgique et dans le secteur bancaire à Kinshasa et à Lubumbashi. « La collaboration avec le cabinet de formation Metanasis belgo-congolaise a tout de suite été une évidence, vu leur grande expérience dans la formation en RDC. Pour ce projet précisément, nous pourrions l'étendre à d'autres provinces si celles-ci nous le permettent », Thibaut Deckers.

Sales Academy, une référence en Belgique

La Sales Academy, en partenariat avec ICHEC-Formation continue, est la première école en Belgique qui consacre toute son attention et son expertise à la formation pratique de la vente. Elle encadre et s'adresse aux vendeurs juniors, aux vendeurs avec de l'expérience et aux managers vente ou futurs managers vente avec des formations sur mesure pour chaque groupe cible. En l'espace de deux années seulement, la Sales Academy a formé plus de 1000 commerciaux et donne des formations dans plus de 100 entreprises de secteurs aussi variés que l'IT, l'automobile, le secteur bancaire, le retail, le télécom, la grande distribution et même le secteur médical . La Sales Academy est également partenaire de la chambre de l'industrie et du commerce à Bruxelles (Becci).