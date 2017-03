Congo-Kinshasa: Enseignement - Plaidoyer pour l'intégration de la dimension Genre dans la formation et la recherche universitaires

Un atelier a été organisé à Kinshasa pour l'intégration de la dimension Genre dans les enseignements et la recherche universitaires.

Le Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le Genre et la construction de la paix dans les régions des Grands lacs (CERED GL) a organisé, le week-end dernier à Kinshasa, les travaux du deuxième atelier et projet d'appui à l'intégration de la dimension Genre et des violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) dans la formation et la recherche universitaires en RDC à l'intention des enseignants de cinq universités et instituts d'enseignement supérieur.

À l'ouverture de ces assisses, le directeur général du centre, Bernard Lututala, a souligné que l'atelier qui vise l'implication des universités devrait permettre d'obtenir les résultats escomptés dans la lutte contre les VSBG. Il a indiqué que face à la violence, « il faut un changement de comportement et mieux agir pour réinventer la société congolaise ». En outre, cette mission est assignée à l'université qui étudie les faits et les phénomènes de la société, a relevé le responsable du centre, qui a estimé que c'est une stratégie qui manquait pour gagner la lutte contre les inégalités du Genre et les VSBG. Selon lui, l'université a la tâche d'élaborer et de diffuser des supports pédagogiques pour l'enseignement et l'apprentissage des notions relatives à l'égalité du Genre et aux VSBG. Le gouvernement congolais s'est engagé à accompagner et appuyer CERED GL dans le combat de la promotion des droits de la femme en RDC, a-t-il rappelé.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, a ouvert les travaux et il a expliqué que cette question du Genre est une réelle préoccupation dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Steve Mbikayi a évoqué qu'une instruction académique datant de 2010 insiste sur l'intérêt pour les différentes parties prenantes de secteur de fournir des efforts pour lutter contre les violences liées au Genre, d'assurer la promotion de l'égalité de traitement entre l'homme et la femme et de constituer des banques des données sur le Genre.

De son côté, la ministre du Genre, Famille et Enfant, Marie-Louise Mwange, a proposé la programmation des enseignements sur la promotion de la femme en vue de l'élimination des discriminations basées sur le Genre et les violences sexuelles, ainsi que le Genre et développement. Elle a appelé les participants aux assisses à réfléchir sur cette proposition afin de voir comment en faire des matières à tronc commun et dans des facultés.