Congo-Kinshasa: Situation au Rassemblement - Katebe Katoto demande d'arrêter de prendre le peuple en otage

Au cours d'une conférence de presse tenue le week-end à Kinshasa, l'homme d'affaires et membre du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plate-forme de l'opposition, a tenu à livrer son point de vue de la situation confuse qui prévaut au sein de cette mega plate-forme politique de l'opposition après le décès de son leader, Étienne Tshisekedi wa Mulumba.

Rappelé à Kinshasa par le Conseil des présidents de l'Alternance pour la République, AR, pour se justifier sur ses sorties médiatiques considérées indélibérées et dont il est sorti quitte après la levée de la mesure de suspension, l'homme d'affaires congolais Raphaël Katebe Katoto, membre du Conseil des sages du Rassemblement et signataires de l'accord de Genval, s'est confié à la presse le 4 mars pour donner sa lecture sur les enjeux de l'heure.

En effet, revenant sur sa suspension, Katebe Katoto a souligné que son seul péché est d'avoir dit tout haut ce qui se disait tout bas : « J'ai été incriminé pour avoir fait une bonne lecture de l'accord de la Saint-Sylvestre qui stipule que le chef de l'État nomme un Premier ministre lui présenté par le Rassemblement selon l'esprit de l'article 78 de la Constitution de la RDC. Qu'ai-je fait de mal ? », s'est-il exclamé.

Concernant la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du Rassemblement, il a souligné que c'est de l'anarchie. On cherche à déstabiliser le Rassemblement. Il a insisté sur le fait que les deux concernés n'ont jamais été membres signataires de l'accord de Genval. Il a regretté par la suite que le blocage change de camp. Alors que cela venait de la majorité hier. Et aujourd'hui, c'est l'opposition. Chose qu'il faut admettre et trouver vite une voie de sortie pour éviter l'éclatement de cette plate-forme. Raphaël Katebe Katoto en appelle ainsi à l'élargissement de bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) pour étouffer cette affaire dans l'œuf au sein du Rassemblement en cherchant à trouver un vrai consensus entre les vrais signataires de l'accord de Genval. Il a lancé ensuite un appel pathétique à la classe politique congolaise, à la Cenco ainsi qu'aux institutions d'appui à la démocratie pour l'organisation des élections dans un bref délai. « Il ne faut pas continuer à prendre le peuple en otage, nous devons privilégier l'intérêt général de la nation en cherchant à améliorer les conditions de vie des populations, en organisant les élections dans un bref délai », a-t-il souhaité.

Quant à la lettre destinée au chef de l'État par Étienne Tshisekedi et ses relations avec ce dernier avant sa mort, Raphaël Katebe Katoto s'est dit surpris d'apprendre que Tshisekedi avait laissé une lettre aussi mystérieuse avec trois conditions qui contiendrait le nom de Félix Tshisekedi. « Où avez-vous déjà vu une lettre avec autant des conditions ? », s'est-il interrogé. Et à propos de ses relations avec le Sphinx de Limete avant sa disparition, il s'est montré très abattu et triste avant de lâcher : « Tshisekedi m'avait toujours appelé président et non Raphaël et je dois dire que j'ai perdu plus qu'un ami, c'est un frère ».

À la question de savoir si sa santé financière ne souffrirait pas d'une hémorragie et qu'il chercherait à combler cela en se rapprochant du chef de l'État, Joseph Kabila, l'homme d'affaires katangais s'est récusé cette prisme, soulignant qu'il n'est pas interdit d'avoir de bons rapports avec le chef de l'État selon l'esprit de l'Accord du Centre interdiocésain. Aussi a-t-il sagement évité de faire trop de commentaires sur la vie politique de son jeune frère Moise Katumbi qui est assez mûr pour prendre seul ses décisions dans tous les secteurs de la vie. Aussi a-t-il conclu en exhortant les politiciens congolais à un sens d'humilité : « Dans la vie, il faut savoir reconnaître ses fautes et privilégier les intérêts de tout un chacun ».