communiqué de presse

Kigali, Rwanda — Sivan Design, chef de file mondial du développement et de la mise en œuvre de systèmes ERP (Planification des ressources d'entreprise) intégrés à des solutions SIG, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat pour l'assistance technique du Programme de soutien à la régularisation foncière du Rwanda, accordé par la RNRA (Autorité rwandaise des ressources naturelles).

Le contrat a été attribué dans le cadre d'un appel d'offres international incluant la participation d'autres acteurs établis de l'industrie. Le projet devrait commencer en février 2017 et s'achever d'ici juin 2018.

Avec l'aide financière du DFID (Département du Développement international du Royaume-Uni), la RNRA a retenu les services de Sivan Design D.S Ltd pour fournir une capacité et une expertise supplémentaires afin de soutenir le gouvernement du Rwanda dans la mise en œuvre du plan de travail RNRA 2016-18 pour le LTRSP (Programme de soutien à la régularisation foncière). La mission consiste à élaborer un plan d'activité pour une administration durable des terres et à fournir des services de conseil à l'équipe chargée de l'innovation et de la gestion du changement au sein de la RNRA, ainsi qu'un accès public aux services fonciers. L'une des principales tâches de Sivan pour ce projet consistera à accroître la capacité du LAIS (Système information d'administration des terres) existant, en déployant sa plateforme de gestion des terres et des propriétés - GeoERP/LAPS.

À propos de l'Autorité rwandaise des ressources naturelles

L'Autorité rwandaise des ressources naturelles (Rwanda Natural Resources Authority) dirige la gestion des ressources naturelles, comprenant la terre, l'eau, les forêts, les mines et la géologie. Elle est chargée de la surveiller, contrôler et veiller à la mise en œuvre des questions liées à la promotion et la protection des ressources naturelles dans les programmes et activités de l'ensemble des institutions nationales.

Le Département des terres et de la cartographie de la RNRA a été créé dans le but de mettre en œuvre le Programme national de réforme foncière tel que le prévoit la Politique foncière nationale du Rwanda. Le programme visait à améliorer la sécurité foncière en mettant en place un système efficace, transparent et équitable d'administration des terres.

Pour y parvenir, entre 2009 et 2013, la RNRA a achevé le Programme de régularisation foncière. Suite à un travail préparatoire juridique et à un programme initial fructueux de délimitation et d'enregistrement des terres, la prochaine étape pour soutenir les services offerts consiste à améliorer le registre foncier national et à sensibiliser le public à l'enregistrement des changements de propriétaire et des transactions foncières.

À propos de Sivan Design

La société Sivan Design D.S Ltd a été constituée en Israël en 1999 (1996) en tant que principal fournisseur de solutions SIG (système d'information géographique) intégrées pour les solutions LIS (Système d'informations foncières) et d'infrastructure clés en main.

Les principaux domaines d'expertise de Sivan incluent le développement et la mise en œuvre de systèmes d'information intégrés avec SIG pour le contrôle et la gestion de l'utilisation du sol, les infrastructures souterraines et le réseau routier ; le développement et la mise en œuvre de politiques et procédures pour la gestion des données et la collecte et le traitement des informations ; l'arpentage foncier et la cartographie.

Sivan Design a acquis plus de 20 années d'expérience dans les domaines des SIG et LIS, exécutant des projets SIG informatiques de grande envergure dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur Sivan Design, veuillez consulter http://www.sivandesign.com

Coordonnées :

Sivan Design D.S. Ltd.

Maria Ovsyannikov

Responsable du développement d'entreprise

maria.o@sivandesign.com