Congo-Kinshasa: Libéralisation du secteur des assurances - Les premiers dossiers des entreprises attendus le 30 juin

Au cours de l'une de ses rares apparitions publiques, en fin de week-end, le président de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances (Arca), Éric Mboma, a confirmé le démarrage dans quatre mois du chronogramme de mise en œuvre de son programme, avec l'ouverture des dépôts des dossiers d'agrément.

Le décor est en train d'être planté avec la divulgation des critères à remplir pour devenir un opérateur du secteur des assurances. L'on a insisté notamment sur la nécessité d'être une "SA" avec un capital d'au moins 10 millions de dollars américains. Il est obligatoire d'avoir son siège social en RDC, conformément à la législation congolaise. Par ailleurs, il faut obtenir un agrément pour la vente des produits d'assurance vie ou non-vie.

Depuis la libéralisation du secteur des assurances et la nomination d'Éric Mboma, actuel directeur général de la Stanbic Bank à Kinshasa, à la tête de l'organe de régulation, la situation n'avait plus tellement évolué ces derniers mois. Entre-temps, le monde économique a continué à organiser les conférences et autres forums pour évaluer les opportunités réelles du secteur après des décennies infructueuses de monopole de l'État. Éric Mboma a rappelé les potentialités inexploitées du secteur des assurances. En effet, des nouvelles perspectives se dessinent pour impulser le secteur en s'appuyant sur les piliers de la croissance que sont la démographie, l'économie, l'éducation, la santé, les finances et les infrastructures.

Plus rien ne va empêcher le décollage du secteur. En tout cas, l'Arca y croit fermement. En effet, le gouvernement s'est donné comme objectif principal de créer un grand marché moderne des assurances au cœur de l'Afrique. Il est important que le secteur puisse jouer un rôle plus efficace dans la protection du public et des investissements. Le secteur doit contribuer plus fortement au développement de l'économie congolaise. Pour rappel, la mission de l'Arca consiste à réguler et contrôler le secteur des assurances pour renforcer la confiance des clients aux produits d'assurance.