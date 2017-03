Sur un autre registre, la coalition de trente-trois ONG recommande au chef de l'État de s'impliquer dans la mise en œuvre de toutes les mesures de décrispation décidées par les parties prenantes, principalement en ce qui concerne l'abandon des poursuites judiciaires à l'égard de Moïse Katumbi et de Gabriel Kyungu. Elles plaident aussi pour la libération d'Eugène Diomi Ndongala et Jean Claude Muyambo.

À ce jour, les lignes n'ont véritablement pas bougé sur cette question qui s'est davantage compliquée avec la disparition d'Étienne Tshisekedi qui, en tant que président du Conseil des sages du Rassemblement, avait la latitude de présenter au chef de l'État le candidat Premier ministre désigné par sa plate-forme. Mais hélas ! La désignation de Pierre Lumbi déjà contesté de l'intérieur comme nouveau président du Conseil des sages ne fait pas non plus avancer les choses. D'où l'appel de la Coalition des ONG à Joseph Kabila pour qu'il pèse de tout son poids dans la résolution de cette équation tendant à hypothéquer le processus électoral en cours.

La coalition des ONG que coordonne Georges Kapiamba estime que Joseph Kabila ferait œuvre utile en nommant sans condition le Premier ministre de sorte à débloquer l'impasse politique actuelle née des contradictions entre parties prenantes sur la procédure de nomination du chef de l'exécutif. D'où le blocage des travaux sur les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre. D'un côté, la majorité demande à l'opposition de proposer au moins trois noms pour que le président de la République dispose d'une marge de manœuvre et puisse nommer le chef du gouvernement de la transition. Et de l'autre, l'opposition tient à ne présenter qu'un seul nom que le chef de l'État pourra nommer.

« Nous demandons au président de la République de s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre par la nomination rapide du nouveau Premier ministre qui est déjà présenté par le Rassemblement. C'est l'un des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de cet accord ». Telle est la recommandation phare qui sous-tend le communiqué de la coalition des 33 organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'Homme publié le 5 mars. Cette structure n'explique pas les tergiversations qui caractérisent actuellement le processus de nomination du Premier ministre dès lors que ce dernier a été bel et bien désigné par le Rassemblement conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre.

La coalition des 33 organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'homme demande, par ailleurs, au chef de l'État de « promulguer la loi sur les modalités pratiques de l'exercice de la liberté de manifestation et la loi sur l'accès à l'information ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.