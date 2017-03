Congo-Kinshasa: Week-end des RD-Congolais - Ngbakoto, Kebano et Ngamukol ont fait trembler les filets adverses

Il y a eu des Congolais titulaires et même buteurs le week-end en Angleterre.

En Premier League anglaise, Benik Afobe, titulaire, a joué toute la rencontre lors du match à égalité sur le terrain de Manchester Utd (1-1). Le jeune attaquant Jonathan Leko a fait son entrée à la 81e minute dans les rangs de West Bromwich Albion, mais n'a pu rien faire pour inverser la tendance, son club a été battu à domicile par Crystal Palace par zéro but à deux. En League Championship (D2 anglaise), Jacques Maghoma, blessé, ne figurait pas sur la feuille de match lors de la défaite à domicile de Birmingham face à Leeds Utd (1-3).

Présélectionné avec la RDC pour le match amical Fifa contre le Kenya le 26 février à Nairobi, Yeni Ngbakoto est sorti sur le banc à la 58e minute pour changer le cours du match et permettre à Queens Park Rangers (QPR) de s'imposer (2-1) face à Cardiff City Football Club qui menait à la pause par un but à zéro. Le néo-international RD-congolais a d'abord égalisé à la 62e minute avant d'être à l'origine du but contre son camp du défenseur Richards de Cardiff. Très en forme depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Gabon avec les Léopards de la RDC, Neeskens Kebano semble transformé, marquant assez souvent avec Fulham FC. Titulaire et ayant joué toute la rencontre, il a inscrit le troisième but de Fulham face Preston North End.

Britt Assombalonga a débuté le match lors du succès de Nottingham Forest sur Brighton & Hove Albion (3-0), mais il a été remplacé à la 77e minute sans marquer de but. Aaron Tshibola a, pour sa part, fait son entrée à la 90e minute dans les rangs de Nottingham Forest. Youssouf Mulumbu n'a pas été sur la feuille du match lors de la cuisante défaite de Norwich City sur le terrain de Sheffield Wednesday (5-1). Chancel Mbemba n'était pas sur la feuille de match lors de la victoire en déplacement de Newcastle sur le terrain d'Huddersfield Town (1-3). Titulaire, Elias Katchunga a bien tenu sa place en attaque d'Huddersfield jusqu'au coup de sifflet final.

Ngamuko buteur avec Red Star en L2 française...

En Ligue 1 française, l'ailier international rd-congolais Firmin Mubele a été titularisé pour la troisième fois par l'entraîneur Christian Gourcuff de Rennes face à Metz. Et l'ancien joueur de V.Club et d'Al Ahli Doha au Qatar court encore derrière son premier but en L1 française, même s'il a participé à l'action qui a emmené l'égalisation rennaise par Saïd (1-1) contre une équipe de Metz porté littéralement par le Malien Cheick Tidiane Diabate depuis le mercato d'hiver. Aldo Kalulu est resté sur le banc de Rennes au cours de cette rencontre. Jules Iloki a débuté sur le banc lors de la nette défaite de Nantes à Monaco (0-4). Il a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 62e minute, alors qu'Antony Walongwa est resté sur le banc nantais.

Il y a eu quatre congolais de souche titulaire lors du match à égalité entre Montpellier et Guimgamp (1-1). Isaac Mbenza et Nordi Mukiele ont été présents côté montpelliérain et le jeune belgo-congolais Mbenza a été remplacé à la 63e minute. Le latéral international Jordan Ikoko, présélectionné pour le match contre le Kenya, a été titulaire dans le couloir droit de la défense guingampaise, ainsi que Yannis Salibur en position de milieu offensif. Pour sa part, Nill de Pauw est monté sur le terrain à la 64e minute du côté de Guingamp. Jérémy Bela a été titulaire lors de la défaite à domicile de Dijon face à Nice (0-1). Il a été remplacé à la 77e minute par le Congolais de Brazzaville Bahamboula.

En Ligue 2, Fumu Tamuzo a été titulaire et jouant toute la rencontre dans les rangs d'Auxerre battu à domicile par Reims (1-2). Le latéral gauche Vital Nsimba a tenu sa place bien que Bourg-en-Bresse a été défait à domicile par Nîmes (0-1). Présélectionné par le sélectionneur Florent Ibenge pour le match entre la RDC et le Kenya, le jeune gardien de but Riffi Mandanda a gardé les perches d'AC Ajaccio victorieux en déplacement sur le terrain Brest (1-2). Également appelé par Florent Ibenge, Michael-Jordan Nkololo est entré en jeu à la 61e minute lors du match nul de Laval sur le terrain de Clermont. Clark Nsikulu a également fait son apparition avec Laval à la place de 86e minute. Le milieu international Remy Mulumba est entré en jeu à la 4e minute remplaçant Le Moigne blessé lors du match à égalité à domicile du Gazélec Ajaccio face à Tours (2-2). Blessé, le buteur John Tshibumbu ne figurait pas sur la feuille de match dans les rangs du Gazélec Ajaccio. Auteur pourtant du premier but de la partie, Anatole Ngamukol et Red Star ont été battu à domicile par Lens (2-3). L'ancien international rd-congolais Joël Sami a été titulaire dans la défense d'Orléans tenu en échec par Niort (1-1). Mais le jeune attaquant Ferris Ngoma est resté sur le banc des remplaçants orléanais.