Congo-Kinshasa: Opposition - Vers un dédoublement du Rassemblement

Poussant l'outrecuidance à l'extrême, les contestataires affiliés essentiellement à la Dynamique de l'opposition (aile Kiakwama), un des regroupements politiques les plus en vue au sein du Rassemblement ont, de leur côté, désigné par consensus Joseph Olengankoy comme président du Conseil des sages. Pour eux, la désignation de Pierre Lumbi à la tête de cette structure s'est faite en violation de textes fondateurs du Rassemblement. Réponse du berger à la bergère, une autre aile de la Dynamique cette fois dirigée par Martin Fayulu a, quant à elle, reconnu la désignation de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi à la tête du Rassemblement.

C'est un véritable chamboulement ce qui se passe au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dont les structures viennent d'être revisitées à la faveur d'une réforme. Depuis le 2 février , en effet, cette plate-forme de l'opposition dispose d'un nouvel organe exécutif avec, à sa tête, deux personnalités triées sur le volet et choisies par consensus. Il s'agit de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi placés respectivement à la tête de la direction politique et du Conseil des sages du Rassemblement. D'après des sources, les neufs regroupements politiques signataires de l'accord de Genval, acte fondateur du Rassemblement, ont porté leur choix sur ces deux personnalités qu'ils estiment être en mesure de parachever le combat politique mené de son vivant par le « lider maximo » Etienne Tshiskedi décédé le 1er février à Bruxelles.

La division est perceptible dans cette plate-forme où une branche s'oppose à la restructuration du Rassemblement, à la désignation par consensus de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête de la direction politique et du Conseil des sages du Rassemblement.

