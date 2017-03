Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC (Ocha) a annoncé avoir alloué 5 millions de dollars en faveur des personnes affectées par la crise humanitaire née de la rébellion qui secoue l'ex-province du Kasaï, laquelle crise a fait plus de 400 morts depuis septembre.

C'est une véritable tragédie que vivent depuis près de six mois les populations de l'ex-province du Kasaï aujourd'hui éclatée en trois entités autonomes à la suite du dernier découpage territorial. Les affrontements entre les forces loyalistes et la milice Kamuina Nsapu en verve dans la région ont non seulement causé d'innombrables victimes mais aussi entraîné des dégâts collatéraux énormes avec, à la clé, le déplacement de plusieurs familles obligées de vivre au petit bonheur dans la brousse, loin des bruits des canons. N'ayant accès ni à l'eau potable, ni à la nourriture de base, encore moins aux services de santé, ces déplacés affectés par les circonstances de la belligérance imposée à leurs villages luttent pour leur survie dans des sites de fortune qui leur servent de lieu de refuge.

Redoutant une crise humanitaire qui risquerait - si on n'y prend garde - de gagner l'ensemble de la région, Ocha est monté au créneau pour tenter de sauver les meubles dans ce qui paraît comme un drame. C'est dans ce cadre que cette institution onusienne a annoncé, le 4 février, l'allocation d'un montant de cinq millions de dollars en faveur des personnes affectées par la crise humanitaire dans le Kasaï. « Aujourd'hui, sur l'étendue des trois Kasaï, on dénombre 200.000 personnes déplacées internes, 32.000 retournées et plus de 400 morts - dont 66 au cours du seul mois de janvier », peut-on lire dans ce communiqué qui met un accent sur l'urgence de « sauver des vies » qui guide l'ONU dans cette opération. Plus grave, révèle la même source, « l'insécurité qui prévaut toujours dans l'ensemble de la zone a entraîné la fermeture de plusieurs écoles, privant quelque 53.000 élèves d'une scolarité normale au cours de l'année scolaire 2016-2017 ».

Et l'on signale qu'un premier financement d'environ 5 millions de dollars américains émanant du Central emergency response fund a déjà été alloué à cette crise pour une durée maximale de six mois en faveur de 108.430 personnes dans l'objectif de secourir les victimes.

Pour rappel, la province du Kasaï au centre de la RDC fait l'objet depuis septembre 2016 d'affrontements récurrents entre les Fardc et la milice Kamuina Nsapu entrée en rébellion après la mort de son chef spirituel lors d'une opération militaire. Entrée depuis lors en conflit avec le pouvoir central qu'elle tient pour responsable du décès de son leader, la milice Kamuina Nsapu continue de semer la terreur et la désolation dans la région sur fond d'une insécurité quasi permanente.

Le gouvernement provincial tente tant bien que mal de contenir, via les forces armées, la fougue des Kamuina Nsapu devenus les bourreaux de leurs propres frères et sœurs dans une région réputée pacifique mais qui, par la force des choses, se voit contrainte d'expérimenter la triste réalité d'un affrontement armé.