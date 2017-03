Congo-Brazzaville: Ngaliema - Ouverture du centre de Thalassothérapie Bethel

Situé à Ma campagne dans la commune de Ngaliema, le centre de Thalassothérapie Bethel est désormais ouvert au public depuis le 5 mars. Appartenant à Mireille Edjane, le centre Bethel offre plusieurs services, notamment la balnéothérapie, la naturopathie, la kinésithérapie, les massages, la diététique. À l'ouverture de ce centre de massage, on a noté la présence de deux membres du gouvernement, à savoir le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi, et celui de l'urbanisme et habitat, Koko Nyangi.

Le centre Bethel offre également un cadre en plein air pour des évènements festifs et autres. Sa propriétaire Mireille Edjane pense être au service des Congolais pour soulager quelques maux par les différentes techniques de massage. Le centre Bethel fonde son action sous trois angles, à savoir le spirituel, le bien-être et l'humanitaire. Il est donc basé sur une approche holistique parce que la santé, explique son initiatrice, ne se limite pas seulement sur le plan physique mais aussi vers un état de conscience et d'harmonie du bien être.

Le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi, qui a parrainé cette activité a salué cette initiative tout en soulignant que le centre Bethel fait du massage professionnel qu'il combine avec d'autres types de traitement tels que le traitement par l'eau et par les huiles essentielles en lieu et place de prendre des médicaments. Ce traitement, poursuit-il, prévient certaines maladies non transmissibles dont les accidents cérébraux vasculaires qui sont à la une et le rhumatisme.

Outre les différents soins de massage comme les massages relaxant, antistress, aux pierres, amincissant, le drainage lymphatique, le massage thaïlandais, le centre de thalassothérapie Bethel traite aussi certaines maladies, notamment le problème musculaire, hernie discale, tendinite, diabète, hypertension. Il fait aussi de la médecine physique tel que la gymnastique obstétricale, après l'accouchement, la presso thérapie et la gymnastique aquatique.

À en croire l'initiatrice de ce centre qui se veut chrétien comme l'indique son nom "Bethel", la maison de Dieu, le prix de différents services est à la portée de tout le monde. Le centre Béthel, laisse-t-elle entendre, est la maison de Dieu, toute personne qui viendra ici devra trouver un bien être spirituel, mental, émotionnel et physique. Le centre Béthel montre la grandeur de Dieu. Les différents invités à l'ouverture du centre de thalassothérapie Bethel ont visité les différents services qu'offre ce centre, à savoir des salles de massage, de la balnéothérapie, de manucure, pédicure et soins de visage. Toutes ces salles sont dotées des équipes modernes de massage.