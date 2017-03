Sénégal: Le maire de Dakar inculpé et écroué pour détournement de fonds

Protéger techniquement et juridiquement les lanceurs d'alerte. C'est l'objectif affiché par une ONG qui… Plus »

Selon l'un de ses avocats, Clédor Ly, interrogé à la sortie du tribunal, a répété également l'argument de Khalifa Sall et de ses proches. Tous estiment que la justice est aux ordres et que le maire de Dakar fait face à un complot destiné à casser sa carrière.

Le maire de Dakar, soupçonné de détournements de deniers publics et d'escroquerie portant sur des deniers publics, a été inculpé mardi soir et écroué à la suite de son audition par la justice.

« On a parlé pendant plus de deux heures parce qu'il fallait que le juge entende la vérité. Tous ces invalides, tous ces impotents, c'est tous ceux qui bénéficiaient de l'aide de la mairie. Ce qui a été fait, ce n'est pas seulement contre Khalifa Sall, mais c'est contre toute cette population qu'il était censé aider », a-t-il affirmé.

Khalifa Sall dort en prison cette nuit. C'est en catimini, par une porte dérobée du tribunal qu'il a rejoint la toute proche prison de Rebeuss. Devant le palais de justice de Dakar, l'un de ses avocats, Clédor Ly, a indiqué que les sommes d'argent non déclarées servaient à aider les plus démunis.

