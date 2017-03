Burkina Faso: Nouvelle attaque terroriste à Djibo - Un enseignant tué

Le vendredi 03 mars 2017, des individus armés non identifiés ont fait irruption dans l'école du village de Kourfael dans la Circonscription d'éducation de base de Djibo II et ont abattu un enseignant et un habitant de la localité. Les faits se sont déroulés à 10 heures pendant la recréation en présence des élèves.

Kourfael, une bourgade située à 6 kilomètres de la ville, a connu une attaque à main armée le vendredi 03 mars 2017 aux environs de 10 heures. Au nombre de deux, des hommes armés non identifiés ont fait irruption à l'école du village et tiré à bout portant sur le Directeur, Salifou Badini, et un habitant du village. Selon un témoin de la scène, pendant la pause, il est allé dans son bureau où il avait son ordinateur portable qu'il a allumé pour suivre un film et il a été rejoint par deux jeunes du village et deux élèves qui sont venus lui tenir compagnie le temps de sa pause.

Appâté par leur film qu'ils suivaient, ils ont été surpris par ces hommes armés. A leur arrivée, les assaillants ont tiré sur eux à partir de la fenêtre ouverte du bureau. Son compagnon, atteint mortellement, est tombé sur place, et Salifou, blessé, a tenté de se sauver par la porte mais il a croisé un autre assaillant qui l'a abattu de plusieurs balles. Le troisième, lui, a foncé sur l'assaillant pour le déséquilibrer de s'enfuir à grandes enjambées. Les deux élèves sont sortis sains et saufs. Apeurés, les élèves se sont dispersés dans la nature.

La collègue a eu la vie sauve parce qu'elle a été dépêchée par son directeur pour déposer du courrier à la Circonscription d'éducation de base de Djibo II. L'autre collègue ne s'est pas rendu ce jour à l'école, car son mari l'en a dissuadée vu le contexte sécuritaire. Ce même jour, des hommes armés ont visité d'autres écoles des villages environnants, fort heureusement beaucoup ont eu l'information et ont vite quitté les lieux. Après leur forfait, ils se sont évanouis dans la nature.

Alertée par un coup de fil, pendant qu'elle s'apprêtait à diriger une rencontre avec les différents directeurs de lycées, collèges et des écoles, Madame la Directrice régionale de l'Education nationale et de l'Alphabétisation du Sahel a écourté sa rencontre pour se rendre sur les lieux, accompagnée des autorités de la province du Soum. Les circonstances de cet acte restent toujours un mystère. Certaines langues disent qu'il était trop proche des forces de sécurité et il pourrait leur filer des informations.

D'autres pensent à son refus d'obtempérer aux injonctions de ces derniers qui avaient intimé l'ordre aux enseignants de libérer les salles de classes. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a circulé dans toutes les écoles de la province et les enseignants du secondaire et du primaire ont décidé de fermer les classes le temps que la situation soit sous contrôle. Badini Salifou a été inhumé le même jour à Djibo, devant les parents, les autorités provinciales, les amis et collègues, tous inconsolables. Feu Badini Salifou, Instituteur adjoint certifié, est né en 1989 dans la commune de Bourzanga. Il a été recruté en 2014 et affecté la même année pour ouvrir l'école de Kourfael. Reconnu travailleur, il est marié et laisse derrière lui une femme enceinte inconsolable.