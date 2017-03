Afrique: Le Maroc sacré par équipes à la Tropicale Amissa Bongo de cyclisme

Outre le Maroc, les sélections d'Erythrée, du Sénégal, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Rwanda, d'Éthiopie et d'Algérie ont également pris part à cette édition, ainsi que les équipes professionnelles Bike Aid (Allemagne), Direct Energie et Delko Marseille Provence KTM (France), Interpro Cycling Academy (Japon) et Minsk Cycling Club (Belarus).

Le Maroc, leader du classement africain dans les catégories seniors et -23 ans, a été représenté dans cette messe sportive de la petite reine continentale, inscrite au calendrier de l'UCI-Afrique, par les coureurs Salaheddine Mraouni, Essaid Abelouach, Soufiane Sahbaoui, Mounir Makhchoun, Mouhcine Nachnach et Lahcen Saber.

L'étape du jour, courue dimanche entre Owendo et Libreville sur une distance de 137,5 km (circuit), a été remportée au sprint par l'Erythréen Abraham Meron en 3h 10min 05sec, coiffant sur le fil Anderson Kragh (Delko Marseille Provence/Fra) et le Biélorusse Satnislau Bazkhou (Minsk Cycling Club), auteurs de la même performance.

Yohann Gène a remporté la Tropicale Amissa Bongo pour la 2è fois de sa carrière après l'édition de 2013 (en 9 participations). Au départ de cette édition, il était déjà le recordman du nombre de victoires d'étapes avec six succès et il en a rajouté un nouveau, vendredi à Kango (5è étape).

Ainsi, la sélection marocaine, sous la houlette de l'entraîneur national Mohamed Bilal, a été sacrée haut la main au classement général par équipes avec un chrono de 59h 05:00, reléguant en 2è position, avec une avance confortable de plus de 9 minutes, les professionnels de l'équipe allemande Bike Aid et à près de 10 minutes les Français de Direct Energie.

