Afrique: Trois pays au programme d'une tournée africaine prochaine du président iranien

Teheran — Le président iranien, Hassan Rohani, effectuera prochainement une tournée en Afrique dont la date n'a pas été encore fixée, a annoncé lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Kassemi, précisant que trois pays figurent au programme de cette tournée.

"La tournée africaine du président Rohani le conduira dans trois pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Ouganda", a précisé M. Kassemi dans une conférence de presse, ajoutant que "toutes les dispositions et mécanismes techniques et protocolaires liés à cette tournée ont été étudiés".

La tournée initialement prévue avant le 21 mars, début du nouvel an perse (Naïrouz), aura lieu à une date ultérieure, afin de "donner le temps nécessaire à la finalisation des modalités et formalités protocolaires de ces visites, ainsi qu'à la préparation des documents d'accords et mécanismes techniques relatifs à cette tournée africaine", a expliqué M. Kassemi.