Mali: Installation autorités intérimaires - Le pays brûle, ils se disputent des parcelles de pouvoir

Et ses nouveaux pauvres barons des sables auront fort à faire avec la défiance des populations et des groupes armés habitués désormais à dicter leur loi.

Et on a bien peur que l'échafaudage ne tienne pas , quand on voit toutes les difficultés de son érection.

Le fragile édifice de la paix en construction qui s'acheminait peu à peu vers la phase de finition menace ainsi de s'écrouler. Retour donc à la case des négociations, même si on ne voit pas trop comment les différents protagonistes parviendront à trouver un terrain d'entente car pour le pouvoir central « il n'est pas question de modifier la composition des autorités intérimaires mais il est possible de compenser la représentativité à des niveaux inférieurs »

Le casus belli, le parachutage, de l'avis du CJA, de personnalités venues de Bamako et qui ne seraient pas au parfum des réalités locales. Les croquants exigent en outre plus de représentativité dans les structures locales.

En lieu et place de la cérémonie officielle et solennelle, ce sont les tractations qui se prolongeaient à mille lieux de là, dans la capitale malienne.

Après l'installation, même aux forceps et avec moult tractations, des autorités intérimaires à Gao, Menaka et dans le foyer incandescent de la rébellion touareg, Tombouctou devait boucler la boucle le lundi 6 mars 2017. Ce ne fut finalement pas le cas.

On pensait que c'est surtout à Kidal que le problème serait inextricable, et voilà que c'est à Tombouctou qu'il émerge.

