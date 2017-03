Nigeria: Stefano Okaka - Le joueur d'origine nigérianne voit un ancien coéquipier au Real

La crise dans la région du bassin du lac Tchad suscite une préoccupation mondiale et des mesures sont… Plus »

« J'ai joué avec Manolo à la Sampdoria et c'était déjà un joueur fantastique. C'est un attaquant intelligent. On ne peut pas lui laisser d'espace, parce que sinon il vous punit. A la Sampdoria, il a beaucoup travaillé son pied gauche, et maintenant il est vraiment bon », dit Okaka, originaire du Nigeria. « C'est un grand joueur et il marque beaucoup de buts, S'il continue comme ça il sera au Real Madrid la saison prochaine », ajoute l'actuel attaquant de Watford dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.

