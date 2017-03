Afrique: L'Algérie condamne la "lâche" attaque terroriste contre la base de Boulikessi au Mali (MAE)

"L'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et président du Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ne ménagera aucun effort pour accompagner le Mali frère dans la concrétisation des objectifs projetés à travers la mise en œuvre de cet accord qui est entré dans une phase décisive et prometteuse à la faveur du lancement de l'opération d'installation des autorités intérimaires", a assuré le porte-parole du MAE.

Il a souligné que "comme les précédentes, cette nouvelle attaque restera vaine devant les avancées et les acquis significatifs réalisés grâce à la détermination de tous les Maliens engagés dans un processus de réconciliation nationale, de développement et de paix".

"Nous condamnons la lâche attaque terroriste perpétrée hier contre la base de Boulikessi au Mali, qui a fait onze victimes parmi les valeureux soldats maliens", a affirmé Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS, en présentant les condoléances de l'Algérie aux familles des victimes et exprimant sa "solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens frères".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.