Afrique: CAN U 20 - Le sélectionneur zambien salue "Allez Casa" et la mémoire de Jules Bocandé

La ville de Ziguinchor avait abrité deux poules lors de la CAN 1992 (12 janvier au 26 février), la C avec la Côte d'Ivoire, le Congo et l'Algérie et la poule D avec le Ghana, la Zambie et l'Egypte.

"C'est vraiment quelqu'un de très sympa et très accessible. Alors que nous sommes des footballeurs peu connus, lui était connu à travers le monde, mais ça ne l'avait pas empêché de venir nous saluer et c'était vraiment la grande classe", a commenté le technicien zambien.

"Je ne peux pas manquer de saluer la mémoire de ce grand footballeur africain qui était Jules Bocandé. J'ai joué dans sa ville natale, et lors de son passage en pleine CAN, il avait pris le temps de venir nous saluer avec une grande simplicité", s'est souvenu Chambeshi, ancien ailier international.

Lusaka (Zambie) - L'entraîneur de la Zambie, Beston Chambeshi, a salué la mémoire de l'ancien capitaine des Lions Jules Bocandé, décédé en mai 2012, et les groupes de supporters du Casa Sports qui l'avaient fortement marqué lors de son séjour avec les Chipolopolos à la CAN 1992.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.