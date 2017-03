Congo-Kinshasa: Halte aux divisions. MSC - Laurent Batumona appelle à l'unité du Rassemblement

Au-delà des sentiments, le Président du MSC exhorte ses collègues du Rassemblement et présidents des Plateformes de se départir des critères sentimentaux. « La population compte sur la Rassemblement ».

Elle risque, prévient-il, d'emballer le Rassemblement et la majorité présidentielle dans un même sac. Il demande, en outre, aux uns et aux autres de rentrer au bercail dès lors que le ticket Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi a été lancé à la satisfaction de tout le peuple Congolais : « Il est temps pour ceux qui ont traversé la route de se ressaisir ». Cet appel a été lancé, dimanche 5 mars 2017, à l'issue d'une réunion mensuelle du Mouvement de Solidarité pour le Changement qui a regroupé, dans la Cellule Rambo de Ngaliema, les Cadres et militants du MSC Ngaliema.

Une réunion mensuelle de restitution des activités du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), parti cher à l'Honorable Laurent Batumona, s'est tenue dans la Cellule Rambo dans la commune de Ngaliema. Cadres et militants réunis autour de leur leader, Laurent Batumona Diata Bawu ont manifesté, par leur présence massive, l'intérêt de partager l'actualité politique et l'évolution du Parti dans cette partie de la ville de Kinshasa.

Autant de sujets ont été développés et approfondis à travers cette réunion. C'est, entre autres, les activités du parti à la base, sur le plan national et sur les activités du Rassemblement.

Nombreux sont ceux qui ont pu découvrir qu'il y avait du commun entre les préoccupations exprimées dans cette Cellule Rambo et les perspectives d'améliorer le travail d'implantation du Parti. A ce stade, il faut révéler que le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), gagne du terrain. Les mamans du MSC se sont mises débout pour sensibiliser et ont eu gain de cause. C'est le cas de la dynamique Maman Ntumba qui a présenté à l'ensemble un travail de titan en implantant des Cellules dont des comités entiers ont été présentés à la satisfaction de tous. D'autres implanteurs ont démontré de quoi ils sont capables en soutenant la vision du MSC " pas une porte sans MSC". Des nouveaux adhérents ont été également présentés au Parti.

Le principal orateur du jour, le Président Laurent Batumona, a, avant tout, adressé ses remerciements et témoigné sa gratitude aux membres de la Cellule Rambo pour le travail abattu. Il a félicité la Commission d'implantation du MSC pour les descentes et rencontres qu'ils ont eues dans les différents quartiers pour apporter la vision du Parti.

Face aux militants du Parti venus nombreux, le Président Batumona a mis en exergue l'adhésion massive des militants de MSC, de surpasser un million en un temps record si le cap est maintenu. Il les a encouragés à demeurer vigilants quand à la situation politique de l'heure.

Rassemblement

Par ailleurs, Laurent Batumona a rendu compte à sa base des activités du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Activités auxquelles il a contribué comme membre du Conseil des Sages de depuis sa création à Genval à Bruxelles. Il a rappelé que les années 2016 furent une période importante dans l'histoire de l'opposition Rd. Congolaise. Dans un contexte national particulier de l'alternance au pouvoir où deux visions étaient en perpétuel conflit. L'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo devenait un sujet de débat récurrent. Une expérience a marqué la majorité de la population congolaise, celle de l'Unité de l'opposition réunit à Genval dans la banlieue bruxelloise en Belgique. Initiée par le Président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Cette expérience avait un point en commun, celui de l'union des forces politiques acquises au changement pour l'intérêt du peuple.

Toujours présente dans les esprits, « la voix de Genval » portée par Etienne Tshisekedi a marqué l'opposition entière tant par son intensité, son exemplarité et son charisme de rassembleur. Avec la désignation du Président du Rassemblement et Pierre Lumbi, président du Conseil des Sages, le Rassemblement est en pleine mutation. Mais, il s'organise avec une attention toute singulière à la situation qui est la sienne : celle de réunir tous les membres dans l'unité d'engagement et la concorde de sa vision : les élections et l'alternance. Un seul message : l'unité d'esprit et de penser des membres du Rassemblement des forces politiques et sociales.

C'est, en effet, à cette occasion qu'il a lancé un appel à l'unité d'esprit et de penser des membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour une alternance démocratique sans fraude ni tricherie. Il a, d'ailleurs, demandé au nouveau leadership incarné par Félix Tshisekedi, actuel Président Exécutif du Rassemblement, et Pierre Lumbi, Président du Conseil des Sages, de prendre le bâton de David pour déblayer le chemin de l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre.