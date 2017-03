Qu'à cela ne tienne, le président Yapay parle avec insistance qu'il n'y aura pas de primes spéciales pour ceux-là. Si prime il y aura, elle devrait être octroyée et uniformisée dans les 12 Ministères pilotes retenus et l'étendre progressivement aux autres Ministères en fonction des résultats du contrôle de la paie.

Comme quoi, les nouvelles unités émargeant dans ce budget, devront être admis sous statuts. Mécanisées pour celles qui ne le sont pas encore en plus, de les doter de numéros matricules. Ceci, éviterait le non maitrise des effectifs car, c'est au travers le budget annexe avec les NU qu'il y a souvent de fictifs tant décriés.

Il n'y aura plus de budget annexe, laisse entendre l'interlocuteur des agents et cadres du Développement Rural.

Tenez, le cadre organique actuel prévoit un effectif d'environs 266 emplois (agents). Cependant, cet effectif au jour d'aujourd'hui, s'élève à près de 4.551 agents et fonctionnaires de l'Etat. Qui prendre et qui n'est pas prendre? Faudra-t-il, renvoyer toute cette masse dans la rue? La réponse est non, a affirmé l'Ir. Yapay qui a arboré que personne ne sera jetée dans la rue, ni renvoyée en provinces pour ceux de Kinshasa.

