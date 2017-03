C'est un pari gagné pour M. Bart Ouvry, l'Ambassadeur de l'Union Européenne accrédité en RDC ; pour Eve Bazaïba, Secrétaire Générale du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) et coordinatrice du Front pour le Respect de la Constitution (FRC) ainsi que pour Marie-Madeleine Kalala, Coordonatrice de la Cause Commune et Avocate de son état.

En marge des activités relatives au 8 mars, ils ont co-animé une conférence hier, lundi 6 mars 2017 au Lycée Bosangani sur le thème : «Femme et Elections». Plusieurs autres personnalités du monde diplomatique étaient là. Pendant plus de deux heures, les jeunes lycéennes ont pu comprendre les questions qui les touchent directement et celles qui doivent ancrer dans leur esprit pour le développement de la RDC.

M. Bart Ouvry a indiqué que l'avancement de la République Démocratique du Congo est tributaire de l'engagement de la femme au sein de la société, au cours d'une interview réalisée après la séance avec les élèves. Cette tâche exige, cependant, à l'en croire, une prise de conscience de part et d'autre. C'est-à-dire, entre les auteurs de toute discrimination dont la femme est victime et, ensuite, chez la femme elle-même. C'est dans la salle de conférence du Lycée Sacre-Cœur que l'activité a eu lieu. Plus de 300 élèves ont répondu présents à cette activité. Elles étaient toutes émerveillées d'entendre plusieurs discours dopant. Leurs réactions en témoignaient beaucoup.

Intervention avec Bart Ouvry

D'entre de jeu, il a signifié qu'il était important, à l'occasion de la journée de la femme pour l'Union Européenne d'aller à la rencontre des jeunes congolaises, de débattre avec elles sur les questions de la politique, des élections et des femmes. Il a, malheureusement, déploré le fait qu'il y a relativement peu des femmes à l'Assemblée Nationale et au Senat. Toutefois, il est resté confiant et a espéré à des résultats escomptés dans les prochains jours si pas années. Il a articulé son intervention en ces termes : «l'UE est toujours prête à accompagner le Gouvernement et à encourager les femmes à faire la politique. Nous leur avons invité à s'enrôler dans le cadre de l'opération qui est en cours, et de participer au débat et de faire en sorte que leur voie soit entendue». «Il faut noter que la problématique d'égalité homme-femme se pose non seulement en Afrique, ici au Congo mais elle se pose partout dans le monde. Dans un pays comme la RDC qui a besoin d'un développement, la participation de la femme est très importante. Si l'on reconnaît les droits de la femme, si l'on reconnaît le rôle économique important de la femme, nous allons aussi mieux comprendre les enjeux du développement... Je compte beaucoup sur la femme pour le développement du Congo», a-t-il indiqué au registre des questions relatives à l'égalité homme-femme.

Eve Bazaïba se prononce

Pour sa part, Eve Bazaïba, la SG du MLC, a profité de cette occasion pour appeler le Gouvernement à rehausser le niveau de la femme en mettant en place des mécanismes appropriés. Dans une image figurée, elle a fait savoir que l'oiseau vole plus haut si ses deux ailes sont en forme et en partait équilibre. Au cas contraire, il lui sera difficile de planer et de voler dans les aires. Cette image s'applique sur la République Démocratique du Congo. Si la femme n'est pas prise en considération par les hommes, le pays aura du mal à prendre de l'envol.