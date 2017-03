Congo-Kinshasa: Revirement !

opinion

Tout passant sur le boulevard du 30 juin, à la hauteur du cimetière de la Gombe, pouvait bien apprécier la célérité avec laquelle s'effectuent les travaux de construction de la sépulture du lider maximo, Etienne Tshisekedi, sous le contrôle du Gouverneur de la Ville province de Kinshasa, André Kimbuta.

La décision d'ériger un mausolée à la devanture de ce cimetière fermé, avait obtenu l'assentiment de la famille biologique, dont quelques membres s'étaient rendus sur le site, pour se faire une idée exacte. Ce, en perspective du rapatriement du corps de l'illustre disparu prévu le samedi, 11 mars prochain, pour un enterrement à intervenir après les funérailles populaires, à Limete, et officiel, au Palais du peuple, avait-on appris. Il n'en sera pas ainsi, en dépit de toutes les dispositions prises au niveau des autorités politiques du pays ainsi que de la police nationale congolaise. Monseigneur Général Mulumba, frère cadet d'Etienne Tshisekedi, a donné hier, lundi, 6 mars 2017, une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique.

Au cours de celle-ci, il a annoncé, contre toute attente, que le corps ne sera pas rapatrié comme initialement prévu parce que, a-t-il argué, cette décision ne rejoint pas l'assentiment du peuple, pour qui le Sphinx s'était longuement battu durant toute sa vie. Est proposé par contre, un autre site, si pas le siège de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), à Limete. Pour qui suit de très près l'évolution de ce dossier, qui prive de sommeil à plus d'un au pays et à l'étranger, de savoir que le leader charismatique n'est encore mis sous terre, Il s'agit là d'un revirement de la famille biologique. Que faire en pareil cas ? Faut-il poursuivre les travaux ou les arrêter.

En cas de finalisation des travaux, qui y sera enterré ? Toute la question est là. Cette annonce, pourtant, a suscité moult réactions au pays. Certains pensent qu'il n'y a pas de raison à faire traîner le corps à l'étranger, Tshisekedi étant un fils du Congo. Pour les autres, celui-ci ne peut être enterré dans un cimetière, du reste fermé. Cela dénote d'un manque de respect pour son combat politique, pour l'instauration d'un Etat de droit et de la démocratie en République Démocratique du Congo. Du revirement, c'est le cas de le dire au Rassemblement. Après la mort du Sphinx de Limete, tout le monde était unanime pour croire que cette méga plateforme allait poursuivre son combat, dans le but d'atteindre les objectifs assignés à la structure, à Genval. Il n'en est rien.

Trois ailes ont vu le jour. La première, qui a réuni le jeudi, 2 mars la majorité des sages du Rassemblement, est conduite par Félix Tshisekedi, président, et Pierre Lumbi, qui prend le Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA). Sans ménagement, ils ont reçu le quitus des Evêques, qui leur ont remis la lettre de Tshisekedi devant être transmise au Chef de l'Etat, Joseph Kabila. La seconde, qui a vu le jour 24 heures après, soit le 3 mars, est conduite par Joseph Olenghankoy et sa suite. Formalité oblige, ils ont été chez les Evêques pour déposer leur document notarié. La troisième, sous la férule de Patrick Mayombe et Clément Kanku a fait sa sortie officielle le dimanche, 5 mars dernier. Certainement que dans les jours qui viennent, ils vont se soumettre au même exercice. Il n'est donc pas exclu que l'on apprenne la formation d'un quatrième Rassemblement.

Ça ne peut étonner outre mesure. Qui en tire profit ? Si certains analystes de la Majorité présidentielle rejettent la responsabilité à l'opposition, en ce qu'elle est à la base du blocage actuel, d'autres analystes sont d'avis qu'à la MP l'on se frotte les mains. C'est parce que cette confusion permet au régime en place de prolonger son bail à la tête du pays. Du reste, le rapport de force va jouer, surtout lorsque les nations unies vont prendre position pour telle ou telle autre aile du Rassemblement. Sur place, les Evêques n'ont pas refusé de recevoir les autres ailes du Rassemblement, mais ils ont pris soin de remettre la correspondance au tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi.