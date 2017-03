Afrique: CAN U20 - Bataille médiatique et quête de billets pour Zambie-Afrique du Sud

Le président Jacob Zuma effectue à nouveau un virage à gauche sur le sujet sensible de la… Plus »

Dans le même cadre, des joueurs égyptiens et soudanais ont été obligés de faire l'impasse sur cette CAN U20 pour n'avoir pas été libérés par leurs clubs.

Mais la finale et le match de classement de la CAN junior sont prévus dimanche, une journée après le match à Dar-es-Salam.

Réconciliation : En froid depuis l'assemblée générale de la Fédération zambienne de football (FAZ), en juin 2016, Kalusha Bwalya, l'ancien président de la FAZ et ancienne gloire du football local, et son successeur, Andrew Kamanga, ont accepté de fumer le calumet la paix.

Billets introuvables : C'est la chasse aux billets pour la première demi-finale de la CAN des moins de 20 ans entre la Zambie et l'Afrique du Sud. Pour ce derby de l'Afrique australe, on ne trouve plus de tickets dans les grandes surfaces. Résultat : les fans zambiens de football n'hésitent pas à arrêter toutes les personnes censées pouvoir leur en trouver.

