Pour le Vice-président de l'UNPC, la pratique d'une bonne presse se résume dans la conservation de sa personnalité avec toute intégralité. Kabulo Muana Kabulo a éveillé l'esprit des jeunes journalistes quant au noble métier qu'ils ont choisi. Par conséquent, renchérit-il, ils doivent l'entretenir par l'acquisition du savoir-faire scientifique et le savoir-faire professionnel. «Le journaliste doit prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a à faire au sein de la société».

Le point relatif à l'évaluation a été jugé stable mais volatile durant l'année passée. Les journalistes n'ont pas eu à contribuer financièrement. Jean-Marie Kassamba a profité de cette occasion pour exhorter les journalistes à l'autonomie. Le souci qui l'anime est celui de voir les journalistes devenir capables de cotiser, de s'organiser de la manière la plus parcimonieuse. Cet argent, d'après lui, va permettre à la structure de résoudre ses propres difficultés au lieu de faire face aux autres. Il va aider aussi l'UNPC/Kinshasa à trouver son propre siège. Par son savoir-faire, le Doyen Kabulo Muana Kabulo a exhorté les jeunes journalistes à se consolider dans leur travail et d'avoir du respect vis-à-vis des aînés dans la profession.

La réunion s'est déroulée sous la houlette de son Président provincial, M. Jean-Marie Kassamba et a porté sur 3 points notamment, l'évaluation de l'année précédente dans l'exercice de profession journalistique, la mise au point sur l'éthique et la déontologie de la profession au regard des multiples abus et le plan d'actions pour 2017.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.