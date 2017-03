Congo-Kinshasa: Non au grabuge au sein du Rassemblement - L'ECCO appelle les révoltants au ressaisissement !

Quant aux grabuges au sein de l'Alternance pour la République, -AR-, dont ce regroupement est, en même temps, membre, Nicholas Kabanga estime que leur coordonateur Delly Sessanga a agit conformément à la lettre et l'esprit du règlement intérieur en radiant de la plateforme ces trois personnalités, à savoir Beya, Kabamba et Kinsuka, pour indiscipline.

Après la mort d'Etienne Tshisekedi, il est normal qu'il faille reconfigurer la plate-forme afin de pouvoir combler le vide qu'a laissé le lider maximo. Ainsi, des tractations sont-elles nées pour cette cause. Il appert que le peuple, signale Nicholas Kabanga, se retrouve largement dans cette récente désignation des nouveaux animateurs du Rassemblement, en l'occurrence Félix Thisekedi et Pierre Lumbi, respectivement Président exécutif et Président du Conseils des sages. De ce fait, le parti d'Adam Bombole prend, sans ambages, acte de ce choix et estiment qu'ils mèneront en bien cette manette de l'opposition.

Ce regroupement politique dit « Non » à toute manœuvre dilatoire visant à la déstabilisation du Rassemblement. Plutôt, il appelle tous les dissidents à se ressaisir afin d'obtenir, ensemble, l'alternance tant voulue par le peuple congolais. Une réaction signée Nicholas Kabanga, Secrétaire national en communication et Porte-parole de l'ECCO, au cours d'une interview avec votre Journal, le lundi 7 mars 2017.

Aux différentes controverses nées de la restructuration du Rassemblement et surtout de la désignation du tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la coordination de cette méga plateforme de l'opposition, le parti membre du Rassemblement « Ensemble, Changeons le Congo », -ECCO-, parti cher à l'éminent homme d'Etat, Adam Bombole, n'est pas resté bouche cousue.

