Congo-Kinshasa: Qu'est-ce qu'une femme de valeur ? Mois de mars - Francine Kivanda dévoile son opinion !

Actuellement, Pasteur Francine Kivanda est dans son ministère. A la personne qui a la grâce on ne peut pas lui dire de ne pas faire ça. Les chrétiens doivent interpréter les choses par rapport à la différence qui est entre la femme de l'époque et la femme actuelle.

Quant au ministère de la femme, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. « Certains croient que la femme ne peut pas prêcher. Pour moi, c'est un ancien problème. Une femme n'est pas obligée de se limiter qu'à s'occuper de son foyer. Il lui est permis d'assurer des fonctions d'employeur, avec toute responsabilité que cela implique », a indiqué Francine Kivanda avant de poursuivre, «Dans la Bible, l'Apôtre Paul disait que les femmes ne peuvent pas prêcher. Oui, c'était à l'époque où il y avait des femmes non instruites, ne connaissant ni écrire, ni lire. Elles étaient déconsidérées de la société. Alors, même dans des églises, elles faisaient du bruit et ne comprenaient pas leur rôle. C'est pourquoi, l'apôtre Paul a dit cela».

C'est un travail considérable que réalise le Pasteur Francine Kivanda Musumari au sein de l'EFIC. Une femme choisie de Dieu qui soutient la participation de la femme au mystère de Dieu. Mère de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles, elle assure ses responsabilités avec dévouement, même si dans la société moderne, certains voudraient faire croire aux hommes que les femmes chrétiennes doivent renoncer à tous leurs droits si elles veulent se conformer aux saintes écritures. «C'est entièrement faux! », a-t-elle répliqué. Le fait de vivre dans l'obéissance totale à Dieu donne aux femmes la liberté et la responsabilité dans le service ecclésiastique.

