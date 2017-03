Afrique: Point de mire - La perte du Nord (Par Alassane Diawara)

L'installation des autorités intérimaires dans deux villes importantes du Nord Mali vient d'être reportée, encore une fois, à une date inconnue, plus de deux ans après la signature des accords d'Alger devant sceller la paix entre un nord arabo-touareg et un sud négro-africain. Ce faux bond ne semble pas être une surprise avec la multiplication de mouvements séparatistes, d'autodéfense et progouvernementaux, et les divers obstacles dressés sur le chemin de la paix, lesquels confirment, une nouvelle fois, que le gouvernement malien a perdu le contrôle du Nord.

L'arbitrage d'autorités extérieures dans un conflit entre des forces rebelles et le gouvernement légitime en dehors du territoire national était déjà assez révélateur, et la nature des accords signés entre les deux parties prouvent que le gouvernement malien n'était pas dans la meilleure posture pour négocier. Le document paraphé, qui devait entrer en vigueur dans « les plus brefs délais » afin de ramener la paix, avait octroyé aux rebelles du Nord une décentralisation si poussée qu'elle devenait une autonomie de fait des régions arabo-touarègues qui ne demandaient pas mieux.

L'histoire semble avoir donné raison à plusieurs chefs touaregs et arabes du Nord qui nourrissaient un profond sentiment de supériorité envers les populations noires et ne voyaient pas d'un bon œil d'être gouvernés par le Sud. Et dès l'indépendance de la Fédération du Mali, ils avaient ainsi agité l'idée d'une partition du Nord. A l'époque, la lutte armée algérienne avait plus ou moins escamoté le problème. L'absence d'une assise administrative et politique de Bamako dans la région, faute de moyens, et la série de sécheresses des années 70 avaient accentué ce ressentiment des populations du Nord envers le gouvernement de Bamako.

Plusieurs Touareg et Arabes, face aux difficultés, ont émigré en Algérie et surtout en Libye. La chute des prix du pétrole dans les années 90 les a installés dans une situation précaire et la mort de Kadhafi a fait le reste. Abandonnés à eux-mêmes, beaucoup ont développé une économie de survie fondée sur le trafic de drogue et d'émigrés clandestins vers l'Europe, la contrebande et les attaques armées sous couvert de jihad. C'est dans un souci évident de stabilisation que le gouvernement malien a signé l'accord d'Alger, en mars 2015, octroyant aux régions du nord une autonomie sur laquelle, le moins que l'on puisse dire, est large. Il a été décidé que la région sera dotée d'une Assemblée régionale bénéficiant de larges compétences transférées, de pouvoirs juridiques, administratifs et financiers, avec des membres élus au suffrage universel direct. Aussi, le président de l'Assemblée régionale sera président de l'exécutif régional et chef de l'administration régionale.

Les cercles et les communes seront dotés d'organes délibérants, tels que Conseil de cercle et Conseil communal, élus aussi au suffrage universel direct et dirigés par des bureaux ayant fonction exécutive avec un président du Conseil de cercle et un maire élus. Chaque entité régionale bénéficie du droit d'adopter la dénomination officielle de son choix dans le cadre des dispositions relatives au statut juridique et au fonctionnement des régions. Les actes de gestion posés ne seront contrôlés qu'à fortiori.

Un transfert de pouvoir considérable qui, dans le contexte d'un État central presque inexistant au Nord, risque d'encourager les forces sécessionnistes à pousser le bouchon plus loin.

Le refus de laisser installer les autorités intérimaires peut cacher une volonté des chefs rebelles de tirer le maximum de concessions possibles, y compris une partition du pays, si l'autorité centrale de Bamako leur en donne l'occasion. Ils seront encouragés, dans ce sens, par l'indépendance du Sud Soudan qui a remis en cause la sacrosainte intangibilité des frontières héritées de la colonisation, érigée par l'Oua pour prévenir les crises identitaires au sein des nouvelles nations indépendantes.