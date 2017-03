Ile Maurice: Chagos - La discrétion prime sur la réunion entre officiels britanniques et mauriciens

Six heures. C'est la durée de la réunion entre officiels britanniques et mauriciens sur les Chagos qui a eu lieu le mardi 7 mars 2017 au bureau du Premier ministre. La rencontre a débuté à 10 h 30 et a pris fin à 16 h 30.

Du côté des Britanniques, c'est John Kittmer, Director of Overseas Territories Department for Foreign Office, qui a dirigé la délégation de six officiels. Ceux-ci sont arrivés dans l'île durant la matinée. Ils ont choisi de ne pas faire de commentaire.

Chez la partie mauricienne, c'est le secrétaire au cabinet Nayen Koomar Ballah qui est à la tête de la délégation.