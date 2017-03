Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi dénonce - Les trois axes du complot MP

La Majorité présidentielle (MP) s'active pour pérenniser le pouvoir de son autorité morale, Joseph Kabila. En cause, les dernières déclarations de ce dernier en Ouganda. Depuis Bruxelles, Moïse Katumbi n'est pas resté indifférent à cette démarche anticonstitutionnelle. Candidat déclaré à la présidentielle 2016, il a, dans une déclaration rendue publique mardi, dénoncé un plan en trois axes que la MP a échafaudé pour « se maintenir au pouvoir ».

Le Potentiel

Les déclarations faites, jeudi dernier depuis l'Ouganda, par le président Joseph Kabila continuent à agiter la classe politique. A Kinshasa, la Dynamique de l'Opposition n'a pas tardé à réagir en criant le week-end à l'imposture. Elle s'est inquiétée de la posture prise par le chef de l'Etat qui se fait passer pour le porte-parole de la CENI (Commission électorale nationale indépendante).

Depuis Bruxelles, capitale de l'Europe, Moïse Katumbi Chapwe, candidat à la prochaine présidentielle, vient à son tour d'apporter de l'eau dans le flot de contestations qui ont suivi les déclarations du chef de l'Etat. Dans une déclaration datant du mardi 9 août 2016, le gouverneur honoraire de l'ancienne province du Katanga dénonce en « trois axes » le plan macabre mis en place par la Majorité présidentielle pour permettre au chef de l'Etat, son autorité morale, de se maintenir au pouvoir.

« Voici ma réaction aux propos du président Kabila; le plan anticonstitutionnel de la majorité ne passera pas », a écrit, à ce propos, Moïse Katumbi sur son compte twitter. Une réaction musclée qui traduit toute la détermination d'un leader politique qui ne cache plus ses ambitions à la magistrature suprême. Malgré toutes les peaux de banane dressées sur son chemin, Katumbi résiste. Apparemment, il a pris son élan et ira jusqu'au bout de la course. N'a-t-il pas dernièrement laissé entendre dans l'une de ses prestations que « son avenir se jouait dans son pays, la RDC » ?

Sa réaction aux dernières déclarations du président Kabila rentre dans ce cadre. Désormais, Moïse Katumbi s'est imposé un style, c'est-à-dire répondre au coup par coup. Dans la déclaration qu'il a faite depuis Bruxelles, il révèle en trois étapes le plan mis en place par le président Kabila et sa famille politique pour rester le plus longtemps possible au pouvoir : « tout faire pour se maintenir au pouvoir ».

Preuve « d'une haute trahison »

L'on comprend aisément pourquoi Moïse Katumbi donne de l'insomnie à la Majorité présidentielle. Candidat à la prochaine course présidentielle dans laquelle le chef de l'Etat est disqualifié au terme de l'article 220 de la Constitution, le président du TP Mazembe tente à sa manière de gagner du terrain. D'ores et déjà, il peut compter sur le soutien politique du G7 et de l'Alternance pour la République, deux plateformes de l'Opposition qui lui ont publiquement apporté leur soutien.

Ci-dessous, la déclaration de Moïse Katumbi Chapwe.

Déclaration de Moïse Katumbi suite aux propos du président de la République Joseph Kabila sur le processus électoral en RD Congo

Le 4 août 2016, en déplacement en Ouganda, le président de la République de la RD Congo, Joseph Kabila, a annoncé que le calendrier électoral ne pourrait être publié avant la fin des opérations d'enrôlement des électeurs menées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) depuis le 31 juillet 2016.

Ce nouvel épisode illustre, si certains en doutaient encore, la volonté du président Joseph Kabila et de sa majorité présidentielle. Cette volonté est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en dépit de notre Constitution et contre l'aspiration du peuple de vivre la première alternance démocratique et pacifique en 2016.

Parmi les causes qui m'ont poussé à démissionner du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et du gouvernorat de la province du Katanga en septembre 2015, figuraient le non-respect de notre Constitution, l'instrumentalisation de nos institutions et, plus largement, les dérives totalitaires de notre régime.

L'objectif de nos dirigeants est donc clair : tout faire pour se maintenir au pouvoir. Leur plan d'action est tout aussi clair et repose sur trois axes.

1. Organiser un dialogue politique factice avec quelques complices de tous bords, afin de déboucher sur un gouvernement de transition illégitime au service de leurs ambitions totalitaires.

2. Annoncer un calendrier électoral qui privilégie d'abord les élections locales et provinciales, avant les législatives nationales. Cela permettra de retarder au maximum l'élection présidentielle et, via des élections non conformes, s'assurer une majorité confortable aux institutions locales, aux assemblées provinciales, au Sénat et à l'Assemblée nationale.

3. Faire voter un changement de la Constitution par les deux chambres réunies en Congrès qui leur permettra de s'accrocher au pouvoir.

Ce plan constitue un crime de haute trahison. Heureusement, il ne restera que le rêve utopique d'un régime aux abois. Le peuple congolais et les forces acquises au changement ne se laisseront pas tromper et trahir de la sorte. Ils se prendront en charge, conformément à la Constitution, afin de sauver la patrie.

Dans une nouvelle déclaration publique à Beni le 7 août 2016, le président Kabila s'est félicité d'appartenir à une génération qui a libéré le pays et a installé la démocratie.

Comment comprendre dès lors que dans ce même discours, il puisse dénigrer et jeter l'opprobre sur nos aînés qui ont lutté avec constance pour cette démocratie simplement parce qu'ils ne partagent pas ses opinions et refusent de le soutenir dans ses dérives ! Loin de faire preuve de sagesse et de contribuer à l'unité nationale tant recherchée, de tels propos risquent d'opposer nos compatriotes et diviser davantage le pays.

Plus grave encore, par toutes ces manœuvres, le régime affaiblit et menace cette démocratie en installant progressivement un régime totalitaire. Avec le concours de tous, cela ne passera pas.

Le 20 septembre 2016 le corps électoral doit être convoqué, conformément à la Constitution. Le 20 décembre 2016, un nouveau président de la République doit être en fonction. Si ces obligations constitutionnelles ne sont pas respectées, le peuple congolais devra refuser l'installation de la dictature et ne plus reconnaître le régime en place. Il en va de même, nous l'espérons, pour la communauté internationale. Il est encore temps de sauver la démocratie en RD Congo et, pour le président Kabila, de sortir par la grande porte.

Bruxelles, le 9 août 2016

Moïse Katumbi