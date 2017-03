Afrique: L'UE exhorte les Maliens à poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre de l'accord de paix

Ces autorités intérimaires sont prévues par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015 par le gouvernement malien, les groupes formant la Plateforme et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA).

L'UE a réaffirmé également son "plein soutien" au gouvernement malien dans la lutte contre la menace terroriste au Mali et dans toute la région après l'attaque terroriste perpétrée dimanche contre un poste de l'armée malienne à Boulkessi, dans le centre du Mali, faisant une dizaine de morts et plusieurs blessés.

"En tout état de cause, l'Union européenne encourage les parties signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali à poursuivre leurs efforts pour sa mise en œuvre intégrale et sans délais, ce qui est la meilleure réponse aux ennemies de la paix au Mali", ont indiqué les services diplomatiques de l'UE dans un communiqué.

Bruxelles — L'Union européenne (UE) a exhorté lundi les Maliens à poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre "intégrale et sans délais" de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qu'elle considère comme "la meilleure réponse aux ennemies de la paix" au Mali.

