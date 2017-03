Angola: Les partis politiques s'informent du rapport d'enrôlement électoral

Etant donné que le processus d'enrôlement électoral termine le 31 de ce mois, le ministre a appelé les jeunes âgés de plus de 18 ans, surtout les femmes et les étudiants de s'enrôler durant ces jours qui restent, alertant qu'il n'y aura pas de prorogation.

Pour Bornito de Sousa, Luanda est la province qui a plus des citoyens enrôlés, car jusqu'à présent, elle compte plus de deux millions d'électeurs.

Selon le gouvernant, de ce chiffre, on compte plus de six millions des cas liés à la preuve de vie, à l'actualisation des données et à la demande de duplicata de la carte d'électeur.

Au cours de cette réunion, qui a connu la participation des représentants du MPLA, de l'UNITA, de la coalition CASA-CE, du PRS, du FNLA, du Bloc Démocratique, de PDP-ANA et d'APN, le ministre de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa, a déclaré que jusqu'à présent, plus de huit millions d'électeurs étaient déjà enrôlés.

