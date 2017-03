Afrique: CAN U 20 - Le Sénégal et l'Afrique du Sud passent, le Cameroun et le Soudan trépassent

Zambie -Afrique du Sud et Sénégal -Guinée. Ce sont les tableaux des demi-finales de la coupe d'Afrique des nations juniors qui se déroule présentement à Ndola et à Lusaka en Zambie. Les quatre pays ont composté leur ticket pour le dernier carré, synonyme aussi de qualification à la prochaine coupe du monde prévue en juin prochain en Corée du Sud. La première demi-finale opposant la Zambie, pays hôte à l'Afrique du Sud est prévue ce mercredi 8 mars au Heroes National Stadium de Lusaka. Le lendemain, le derby sous régional entre le Sénégal et la Guinée prendra le relai au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola. La finale est prévue le 12 mars prochain à Lusaka.

Pour cette dernière journée, le Cameroun et le Soudan en ballottage défavorable devaient gagner leurs matchs pour espérer prendre part aux demi-finales. Le sort ne leur a pas été favorable puisqu'ils ont été battus par leurs adversaires respectifs. ?

Dernière de la poule B avant son match contre l'Afrique du Sud, le Soudan devait prendre les devants hier, dimanche 5 mars pour se rassurer. C'est le contraire qui s'est produit puisque les Amajitas ont marqué sur leur première véritable offensive (12'). Sur le flanc gauche de son attaque, l'attaquant de poche Sibongakonke Mbatha a pris de vitesse toute la défense soudanaise avant de centrer pour son attaquant Phakamani Mahlambi qui n'a aucun mal à battre le portier Isag Adam.

L'Afrique du Sud aurait pu aggraver la marque mais on ne sait pas comment, elle perdit le fil et les jeunes Soudanais se mirent à y croire en prenant le jeu à leur compte. Bien leur en prit puisque sur un centre de son arrière droit, Khaled Abdulmomen a eu le temps de faire un amorti de la poitrine, de tourner sur lui avant de battre à bout portant le portier sud-africain Mondli Mpoto. Un but marqué à la 25e minute qui a fait se lever une partie du maigre public présent au Heroes National Stadium de Lusaka. A partir de ce moment, les Soudanais semblaient être les seuls sur le terrain mais, par gourmandise ou par précipitation, ils ne convertirent pas les belles offensives menées sur le front de leur attaque avec Hassan Mutwakil.

Le Sénégal met le Cameroun «dans la sauce»

Au même moment, le Sénégal, à Ndola, ne semblait pas souffrir de la pression camerounaise et sur un long dégagement de son portier, Lamine Sarr, son attaquant Ibrahima Niane eut le temps de faire un contrôle long et de battre le portier camerounais (45').

A Lusaka, à l'entame de la deuxième période, le Soudan refusait de baisser les bras face à une équipe sud-africaine devenue brouillonne et attentiste. «C'est parce que la pelouse n'était pas bonne qu'on n'a pas pu dérouler notre jeu de passes», tentait d'expliquer Thabo Senong le coach sud-africain pour justifier cette mauvaise passe. A cette domination stérile des Soudanais, les Sud-africains préféraient mettre en avant leur vivacité et c'est Sibongakonke Mbatha, passeur sur le premier but, qui se mua en finisseur pour permettre à son équipe de prendre les devants (2-1, 60').?A plusieurs kilomètres de là, quelques minutes plus tôt, le Sénégal avait fini de faire perdre tout espoir au Cameroun en marquant un deuxième but signé Krépin Diatta (48').?

Pour se sécuriser davantage, les Amajitas à Lusaka marquaient un nouveau but par Grant Margeman (65', 3-1). Les Soudanais continuèrent de jouer crânement, se créèrent des opportunités de prendre à défaut la défense sud-africaine, sans réussite. A l'issue des deux dernières rencontres du groupe B. Après 2015, le Sénégal se qualifie pour une deuxième fois d'affilée dans une phase finale de coupe du monde de football de cette même catégorie.

REACTIONS... REACTIONS...

Thabo Senong (entraîneur de l'Afrique du Sud)

«Je suis heureux pour les joueurs et pour le football sud-africain d'être présents en phase finale de Coupe du monde. Sur le match proprement dit, nous avons fait une mauvaise première période due à l'état du terrain mais aussi à l'équipe soudanaise. Elle nous a privés de ballons et cela prouve que c'est une bonne équipe et rappelons-nous qu'elle avait éliminé le Nigeria avant de prendre part à ce tournoi. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le football africain de voir que tout le monde travaille et progresse. Sur la demi-finale contre la Zambie, nous nous attendons à un match très difficile. Elle nous a battu à deux reprises récemment mais cette demi-finale sera une autre paire de manches et, pour la beauté du football, que le meilleur gagne ».

Sibongakonke N. Mbatha (Homme du match)

«Je suis heureux de cette qualification pour la demi-finale qui permet à notre équipe d'être présente à la prochaine phase finale de Coupe du monde. C'est une bonne nouvelle pour nous les joueurs. Pour la demi-finale contre la Zambie, ce sera un match très difficile mais nous allons donner le meilleur pour aller au bout, jouer la finale et remporter le trophée continental ».

Mubark Sulliman (entraîneur du Soudan)

«Nous avons fait ce que nous avons pu lors de cette rencontre comme sur l'ensemble du tournoi. Les autres étaient meilleurs, ils méritent leur qualification et félicitation à eux. Mais je dois vous dire maintenant que nous avons été éliminés parce que l'équipe du Soudan était arrivée en Zambie sans cinq titulaires. Leurs clubs ont refusé de les libérer et en respect pour ceux qui sont venus, nous n'avons jamais voulu communiquer là-dessus. Je pense sincèrement que si le Soudan avait pu disposer de tous ses joueurs, il aurait été présent en demi-finale. Nous n'avons pas éliminé par hasard, le Nigeria ».

Joseph Koto (entraîneur du Sénégal)

«Je suis très content du résultat (2-0) qui en plus de permettre à mon équipe de se qualifier, il nous assure la première place du groupe B. Ce qui préserve d'un déplacement. Maintenant, nous sommes focalisés sur la demi-finale et l'objectif est de bien préparer la rencontre pour s'assurer une place en finale de la compétition ou autre chose».

Krépin Diatta (homme du match)

«C'était un match difficile que nous avons préparé et joué pour le gagner. Et cette victoire est très importante parce qu'elle nous permet de nous qualifier pour la demi-finale et la Coupe du monde. Homme du match, je suis heureux de cette distinction que je n'aurais jamais eu sans le soutien de mes coéquipiers. Je le leur dédie mais aussi à la Fédération sénégalaise et à son président, Augustin Senghor, qui ne ménage aucun effort pour nous permettre d'être au meilleur niveau».

Cyprian Besong Ashu (entraîneur du Cameroun)

«Nous avons perdu contre une solide équipe du Sénégal. Nous avons essayé avec du courage et de la motivation mais ce n'est pas toujours suffisant en football. Il faut accepter ce résultat et malheureusement, il nous prive de la qualification à la Coupe du monde, notre objectif au départ de cette compétition. Je suis satisfait de mes joueurs qui ont beaucoup progressé durant ces cinq mois où nous avons travaillé ensemble. D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe A, Hugo Broos a fait le déplacement et a suivi deux de nos matchs. Il a été particulièrement impressionné par le niveau de deux joueurs de cette équipe nationale U20 ».