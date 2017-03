Congo-Kinshasa: Crise de l'opposition - L'ULDC radiée de l'Alternance pour la République

C'est à l'issue d'une grand-messe au siège de l'Alternance pour la République (AR) qu'a été prononcée la radiation de Raphaël Katebe Katoto, à travers son parti politique, l'Union des libéraux démocrates (ULDC). Loin de s'avouer vaincu, le Congolais a rejeté cette décision qui, selon Katebe, a été prise par des gens sans qualité.

C'est Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République, qui a lu la décision. « Est radié de l'Alternance pour la République le parti politique Union des libéraux démocrates représenté par son président national, M. Raphaël Soriano Katebe Katoto », a-t-il déclaré.

Raphaël Katebe Katoto, le leader de l'ULDC, est de ceux qui se sont opposés à la restructuration du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Il ne reconnait pas la compétence de ceux qui viennent de le sanctionner : « Ça me fait rigoler. Ils n'ont aucun droit et ils ne peuvent même pas m'exclure parce qu'ils sont exclus eux-mêmes déjà depuis la semaine passée par l'AR ! Et je ne sais même pas au nom de quelle AR ils parlent ! »

« L'Alternance pour la République dont les membres ont payé et continuent de payer le prix le plus fort pour que cette lutte survive et pour que les objectifs soient atteints, n'acceptera pas que les imposteurs, y compris ceux recrutés en son sein, ne puissent compromettre le sens de notre combat », a réagi de son côté Delly Sessanga, le coordonnateur de la plateforme Alternance pour la République.