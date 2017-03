Togo: Chantiers du futur

Enfin du délégation du ministère vient de rentrer de Barcelone où s'est déroulé le Mobile World Congress, le plus grand salon mondial dédié à l'industrie de la téléphonie mobile. L'occasion de découvrir les dernières évolutions d'un secteur en pleine croissance et en évolution permanente. Les smartphones sont désormais des terminaux complets offrant une multitude d'applications.

Cette étude est basée sur le diagnostic en matière de réseaux et services télécoms, l'analyse de la demande en la matière ainsi que du domaine législatif et réglementaire.

Ils permettent de favoriser le trafic national entre homologues au niveau local, de réduire le nombre de sauts de réseaux lors de l'échange, d'augmenter le nombre d'options de routage disponibles, d'optimiser l'utilisation de la connectivité internet internationale, d'améliorer la résilience des réseaux (et possiblement la qualité de service), de réduire les coûts de transmission et, éventuellement, d'augmenter la pénétration et l'utilisation de l'internet sur le long terme.).

