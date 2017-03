Afrique du Nord: Début de la 147e session du conseil ministériel de la Ligue arabe

Le Caire — Les travaux de la 147ème session du conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont débuté mardi au siège du secrétariat général de l'organisation au Caire (Egypte), sous la présidence de l'Algérie.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, conduira les travaux de la session du Conseil ministériel de la Ligue arabe consacrée à l'examen de l'action arabe commune notamment dans les domaines politique, sécuritaire et économique

A l'ordre du jour de cette session figurent 28 points traitant de questions de l'heure à savoir les derniers développements en Libye, En Syrie et au Yémen, la question palestinienne et les moyens de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

L'évolution des relations arabes avec les organisations internationales et régionales et l'élaboration du projet d'ordre du jour du sommet arabe prévu du 23 au 29 mars prochain en Jordanie seront également au menu.

Lors de ce mandat de six mois, l'Algérie a inscrit parmi ses priorités la réforme et le développement de la Ligue arabe pour lui assurer une adaptation aux changements régionaux et internationaux et renforcer sa capacité de répondre aux exigences politique, sécuritaire, économique et sociale et réaliser, par conséquent, les aspirations des peuples arabes.

Elle s'emploiera également à trouver un règlement pacifique et consensuel, aux conflits que connait le monde arabe à travers l'impulsion du processus politique et de réconciliation nationale afin de préserver la sécurité et la stabilité de ces pays, leur entité, leur souveraineté et l'unité de leurs peuples.