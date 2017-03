Congo-Brazzaville: Fin des consultations pour les futures élections

Côté opposition, Serge Kabat, de la mouvance des jeunes démocrates, était présent. Mais il juge ces consultations déséquilibrées et regrette l'absence de certaines questions à l'ordre du jour. « Nous avons soulevé la question de la libération des prisonniers politiques, de la crise du Pool, mais ils n'ont pas accepté. Nous sommes contre une majorité. Il y a ici plus de 300 formations politiques, mais il n'y en a peut-être que sept de l'opposition », regrette-t-il.

« Nous avons balisé la voie pour des élections libres, transparentes et démocratiques », s'est félicité Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir. Les participants se sont prononcés pour un nouveau découpage électoral, un plafonnement des dépenses de campagne et, à terme, l'introduction de la biométrie.

