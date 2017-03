Algérie: Le président Bouteflika salue la bravoure et la constance du moudjahid Mohamed Bouhafsi

Alger — Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Bouhafsi, décédé lundi matin, dans lequel il a salué la bravoure et la constance du défunt durant la révolution de libération.

"J'ai appris avec tristesse le décès du moudjahid et président de l'association des grands invalides de la guerre de libération Mohamed Bouhafsi, Puisse Dieu Le Tout puissant lui accorder sa miséricorde et l'accueillir en Son vaste Paradis", a écrit le président de la République dans son message.

" C'est une perte cruelle que celle d'un des représentants de la génération de novembre qui a voué sa jeunesse pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité de la patrie et qui ont lutté avec bravoure et constance contre l'occupant", ajoute le président Bouteflika qui rappelle que le défunt avait transcendé sa douleur lorsqu'il perdit un membre (dans l'explosion d'une mine) et ne renonça guère à la lutte pour chasser l'occupant du pays.

Le Chef de l'Etat a rappelé le parcours combattant du défunt puis sa contribution à l'édification de l'Etat national au lendemain de l'indépendance.

Le défunt qui est resté fidèle à ses principes s'est attelé à la sauvegarde du legs de nos glorieux martyrs en s'investissant notamment dans la défense des droits des grands invalides de notre victorieuse guerre de libération.

Le président de la République a enfin assuré la famille de Mohamed Bouhafsi, ses proches et ses compagnons d'armes de sa compassion fraternelle implorant Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis et d'assister les siens en cette douloureuse épreuve.