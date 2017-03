Guinée: Les manifestants responsables des violences de février, selon le parquet

« Les cas de décès sont essentiellement dus aux faits qualifiés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des cas d'homicides volontaires perpétrés par les manifestants », assure le procureur.

C'est l'avocat général près la cour d'appel de Conakry, Yaya Kaïraba Kaba, qui s'est fait le porte-voix de la justice guinéenne. En une heure et quelques minutes, il a essayé avec ses proches de faire le bilan de ces violentes manifestations, qui ont causé la mort de huit personnes. Dans quelles circonstances ces cas de décès sont intervenus et qui en porte la responsabilité ?

Les 19 et 20 février derniers, de violentes manifestations en marge de la grève des enseignants ont éclaté à Conakry, faisant huit morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. La justice guinéenne a invité la presse locale pour un éclairage sur ces évènements. Le procureur pointe les manifestants comme principaux responsables de ces violences.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.