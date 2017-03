Congo-Brazzaville: Sébastien Migné, nouveau sélectionneur des Diables rouges

Après avoir appris auprès de son maître Claude Le Roy, Sébastien Migné va désormais voler de ses propres ailes. Le Français a été désigné par la Fédération congolaise de football, sélectionneur des Diables rouges.

Il remplace à ce poste l'autre Français, Pierre Lechantre. Barthélemy Ngatsono qui assurait l'intérim a été confirmé comme adjoint, un poste qui revient de facto à un Congolais. Ce dernier a été retenu pour avoir entraîné les deux dernières années une équipe du championnat national d'élite.

Après le départ de Pierre Lechantre, la Fédération congolaise de football avait lancé un appel à candidatures. 70 candidats ont manifesté leur intérêt avant que la Fécofoot ne dresse une short list de quatre potentiels candidats qu'elle a transmise le samedi, au ministre des Sports et de l'éducation physique, indiquant que Sébastien Migné était le choix principal de la Fécofoot devant le Gallois John Toshack, d'un autre Français Patrice Neveu et du belge Paul Put. « Nous avons reçu la short list avec Sébastien Migné comme principal entraîneur et les trois autres.

Et nous leur avons adressé les correspondances, leur demandant de nous faire parvenir, dans les 72 heures, leurs prétentions financières... Nous pouvons donc conclure aujourd'hui que Sébastien Migné rempli les conditions à la fois techniques et financières pour être recruté comme entraineur national de l'équipe A », a précisé Léon Alfred Opimbat. Et d'ajouter : « Nous avons décidé de lui envoyer une correspondance pour qu'il puisse venir ici d'ici à une semaine pour que nous puissions finaliser le dossier de recrutement. »

Qui est Sébastien Migné ?

Sébastien Migné est une personne qui connait bien la maison Diables rouges pour avoir été adjoint de Claude Le Roy lorsque ce dernier a dirigé les Diables rouges de décembre 2013 jusqu'à son dernier match du tour préliminaire de la Coupe du monde contre l'Ethiopie vers fin 2015. Avec Claude Le Roy, ils ont amené le Congo en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée Equatoriale. A peine engagé avec les Diables rouges, Migné a conduit les Diables rouges A' lors du Championnat d'Afrique des nations 2013 en Afrique du sud. Avant le Congo, Sébastien Migné a suivi Claude Le Roy en République démocratique du Congo où il a été responsabilisé entraîneur des U-20. Il a respectivement assumé le poste d'entraîneur adjoint d'Oman (2010), de Lens (2007) et de Strasbourg (2006).