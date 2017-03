Algérie: Ouverture d'un café féminin à Djelfa, signe d'émancipation et de volonté

La disponibilité du "free wifi" constitue un autre atout qui rehausse encore plus le charme de l'endroit et son attractivité.

Une grande affiche publicitaire écrite en anglais, illustrant une jeune femme élégante assise devant une tasse de café et de belles pâtisseries alléchantes, rajoute à la féminité du café dégageant des odeurs appétissantes et marqué par une ambiance sereine.

En effet, l'établissement permet à sa clientèle exclusivement féminine de consommer des boissons chaudes ou fraîches, accompagnées de pâtisseries et douceurs orientales, dans un ambiance calme et détendue.

L'ouverture du café à divisé les rangs faisant des partisans et des détracteurs. Mais cela n'a en rien découragé la volonté des deux initiatrices qui ont refusé de baisser les bras et continuent de défendre leur commerce unique dans la région.

