Algérie: Sud-est - Plus de 345 tonnes de poissons d'eau douce produits en 2016

Ouargla — La production de poissons d'eau douce d'aquaculture et de pisciculture a atteint 345,31 tonnes en 2016 dans le Sud-est du pays, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH) à Ouargla.

Cette production, qui concerne différentes espèces de poisson, telles que le Tilapia du Nil, le Tilapia rouge et le Silure (poisson-chat), a été réalisée dans diverses fermes aquacoles et exploitations agricoles à travers les wilayas d'Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat, a précisé Smail Benmoussa, chef de service à la DPRH.

La région Sud-est du pays compte actuellement près de 500 sites réservés à la pisciculture artisanale, dont des bassins d'irrigation agricole exploités au titre de l'aquaculture intégrée dans l'agriculture, considérée comme un système qui permet de partager les ressources en eaux pour enrichir les terres agricoles sous formes d'engrains, dont les déchets des poissons, riches en produits organiques (azote, phosphore et potassium), sont une source d'alimentation pour les plantes, a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, plusieurs agriculteurs activant dans ces wilayas ont bénéficié, ces dernières années, de session de formation et d'actions de sensibilisation avec le concours de la Chambre inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture (CIWPA) et l'antenne locale du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), pour améliorer leurs connaissances techniques dans le domaine de l'aquaculture intégrée dans l'agriculture.

Concernant la pêche continentale pratiquée au barrage de Foum El-Ghorza (Biskra), au titre de contrats de concession accordés aux investisseurs, la production d'espèces de poissons, surtout la Carpe (argentée, royale et grande bouche), a atteint les 6.6 tonnes, a ajouté M. Benmoussa, en signalant que les efforts sont déployés pour encourager et développer cette filière aquacole dans la région.

Pour la pêche récréative au niveau du barrage de Manbaâ El-Ghozlane (Biskra), la DPRH a fait état, pour la même période, d'une production estimée à 1,69 tonne, a-t-il aussi fait savoir.

La région Sud-est du pays recèle d'énormes potentialités susceptibles de promouvoir l'aquaculture appelée à jouer un rôle socioéconomique important, surtout en matière de création de richesse et d'emplois, en plus de diversifier les revenus des agriculteurs, estime le même responsable.