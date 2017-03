Togo: Une marche sera organisée par l'opposition à Lomé samedi

Selon le communiqué de CAP 2015, la marche vise à "protester contre la dernière hausse injustifiée du prix des produits pétroliers à la pompe; fustiger la répression sanglante de la manifestation de protestation des populations par les forces armées togolaises, faisant un mort et de nombreux blessés graves par balles; dénoncer les tentatives de liquidation des libertés publiques; exiger la mise en œuvre rapide et consensuelle des réformes politiques prévues par l'Accord politique global (APG, ndlr: signé depuis 2006 et pas encore totalement mis en œuvre) ainsi que l'organisation des élections locales". (Source Pana).

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.