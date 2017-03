Gabon: Du personnel des centrales électriques formé par MAN Diesel & Turbo

Libreville — Selon un communiqué de presse, du personnel des centrales électriques sera formé à la centrale du Cap Lopez, au Gabon, par MAN Diesel & Turbo à la suite d'un contrat de formation signé avec la Société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement du Gabon.

Le Cap Lopez est situé près de Port Gentil, la deuxième ville et capitale économique du pays. Notons que la centrale de Cap Lopez ainsi que celle d'Alénakiri, située dans la capitale gabonaise, Libreville, sont équipées de moteurs MAN Diesel & Turbo.

Le communiqué précise que « depuis fin 2016, 37 membres du futur personnel de la centrale suivent un programme de formation complet de 12 mois dans le centre de formation de MAN Diesel & Turbo, à Saint-Nazaire, en France. En plus de l'entretien des moteurs et des turbocompresseurs, le programme améliorera les compétences des participants sur le fonctionnement et la gestion des centrales électriques, ainsi que sur l'analyse de la performance du moteur et les règles de sécurité ».

« Une formation complète et qualifiée des personnes qui exploitent une centrale est absolument essentielle », déclare Wayne Jones, membre du Directoire pour les Ventes et Après-Vente chez MAN Diesel & Turbo. « Nous sommes extrêmement heureux de transmettre nos connaissances et notre expertise à un client apprécié comme la Société du Patrimoine. Via notre marque de service après-vente mondiale MAN PrimeServ, nous offrons un vaste éventail d'options pour soutenir nos clients en matière d'exploitation de centrales, allant de la pleine opération et de la maintenance, à la formation du personnel local ou des services de télésurveillance de la centrale à distance. », souligne le communiqué.

La centrale de Cap Lopez ainsi que la centrale d'Alénakiri, située dans la capitale gabonaise Libreville, sont équipées de moteurs MAN Diesel & Turbo. Les deux centrales disposent d' une capacité de 119MW et sont équipées de quatre moteurs MAN 18V51/60 Dual Fuel, qui peuvent fonctionner avec du gaz naturel ou du diesel, offrant ainsi une flexibilité de carburant maximale à l'opérateur de la centrale. Les moteurs fonctionnent principalement en mode gaz.

Avec une capacité installée de plus de 3 Gigagwatts, MAN Diesel & Turbo a non seulement une empreinte conséquente sur le continent africain, mais aussi une histoire de plus de 60 ans. Avec environ 300 employés dans six pays africains, le portefeuille complet de produits de la société est disponible pour ses clients africains. Les clients ont accès à un réseau de points de vente et de services en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, au Kenya, en Angola et en Namibie.

Leader mondial pour la fourniture de moteurs diesels et gaz à grand alésage et de turbomachines, MAN Diesel & Turbo SE a son siege à Augsbourg.