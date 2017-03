Afrique du Nord: L'Algérie poursuit ses efforts pour le règlement de la crise en Libye (Messahel)

Depuis ce samedi, les troupes de l'homme fort de l'est libyen, Khalifa Haftar, tentent de reprendre un important site… Plus »

Il a indiqué que cette situation "a influé négativement sur la performance du système de la Ligue arabe qui s'est traduit par un recul de son rôle et de son influence dans les fora internationaux et les cercles décisionnels".

Le ministre a, par ailleurs, appelé réformer la Ligue arabe de manière "profonde et globale" pour remédier aux lacunes enregistrées et s'adapter aux mutations et exigences en découlant.

Pour M. Messahel, l'ONU doit assumer ses responsabilités dans la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2259, en vue de préserver l'unité, la souveraineté et la stabilité de la Libye et la cohésion de son peuple.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 147e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, M. Messahel s'est dit "convaincu de la capacité des peuples à transcender les épreuves et à dépasser les rancoeurs pour réaliser la paix et la stabilité dans leurs pays", précisant que l'Algérie "veille dans sa démarche avec les Etats voisins à rapprocher les

