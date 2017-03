Algérie: Près de 10 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs découverts à Boumerdès et Tizi Ouzou (MDN)

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar (3ème Région militaire) et Tlemcen (2ème Région militaire)", conclut le MDN.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité, menée hier 6 mars 2017, par les forces de l'ANP, dans la ville de Dellys, wilaya de Boumerdès (1ère Région militaire), des détachements de l'ANP ont découvert neuf (9) quintaux et quatre-vingt-dix (90) kilogrammes de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs, enfouis dans des fûts en plastique à Chaâbet El-Ameur, wilaya de Boumerdès, et à Tizi Ouzou (1ère Région militaire)", précise la même source.

