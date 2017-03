Burkina Faso: Les autorités limitent la circulation pour sécuriser le nord

Cette restriction s'applique également à l'intérieur des villes et villages concernés. Seules les ambulances pourront circuler durant ces heures, mais à condition d'être en possession d'un laissez-passer et d'un ordre de mission, « parce qu'on sait que les gens peuvent nous tromper aussi en utilisant d'autres moyens », ajoute le gouverneur.

« La circulation des véhicules à quatre roues, des motos à deux roues, des tricycles et des vélos, est formellement interdite à la bande frontalière comprise entre la frontière du Mali au nord et la ligne délimitée par les localités suivantes : Baraboulé, Nassoumbou, Koudougou, Déou, Oursi, Markoye, et ce, tous les jours de 17 h à 6 h du matin », indique Hyacinthe Yoda, gouverneur de la région du Sahel.

Au cours de la visite du ministre burkinabè de la Sécurité dans la province du Soum, lundi 6 mars, le gouvernement de la région a pris un arrêté pour réguler la mobilité des engins à certaines heures. Les véhicules automobiles et motocyclettes sont interdits de circulation de 17 h à 6 h du matin. L'information a été diffusée sur les médias locaux et dans différentes langues parlées dans la région.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

