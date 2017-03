Algérie: Programme algéro-français de bourses doctorales - Appel à candidatures

Crée en 1987, PROFAS est un programme phare de la coopération algéro-française, qui a été rénové et relancé en 2014 sous le nom de PROFAS B+ qui propose non seulement des bourses, mais aussi des prestations fournies par l'Algérie et la France, notamment via l'opérateur Campus France.

Selon la même source, les candidatures qui seront privilégiées sont celles qui "proposent une recherche innovante s'inscrivant dans l'une ou plusieurs thématiques comme le développement du numérique, la protection de l'environnement, le développement durable et les questions d'économie et d'emploi".

Les candidats sélectionnés se verront attribuer une bourse pour une durée déterminée par le jury et non sujette à prolongation, a-t-on relevé.

Les candidats recevables à la suite de l'examen de conformité de leur candidature, feront l'objet d'une sélection par un jury mixte d'experts français et algériens, sous la forme d'une évaluation de leur dossier de candidature et d'une audition.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.