Algérie: Le rôle de la femme en tant que partenaire essentiel dans le développement souligné à Chlef

Pour sa part, la coordinatrice des programmes ONU Femmes en Algérie, Imane Hayef, a signalé la formation, à ce jour, au titre de ce programme, de prés de 700 femmes (élues locales), soulignant la contribution de cette session dans le renforcement du rôle de la femme et l'amélioration de ses compétences politiques, dans le cadre de la parité des droits entre les hommes et les femmes.

Cette formation, inscrite au titre d'un programme de partenariat avec l'ONU et financé par le Gouvernement belge, vise à préparer les futures candidates à mener au mieux leurs campagnes avec des connaissances et outils utiles à la gestion de leur candidature électorale, a informé Mme Hamrit.

S'exprimant à l'ouverture d'une session de formation destinée aux élues des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW) de Chlef, Ain Defla et Tissemssilt, Mme Hamrit a affirmé la contribution du legislateur algérien dans l'intégration d'un grand nombre de femmes dans les assemblées élues locales, un fait reflétant, selon elle, "l'existence d'une volonté politique d'impliquer la femme dans l'acte de développement et la démocratie".

Chlef — La directrice de la gouvernance locale au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Fatiha Hamrit, a réiaffirmé mardi à Chlef le rôle de la femme en tant que partenaire essentiel dans l'acte de développement et la consécration de la démocratie.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.